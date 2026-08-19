Brooks Nader responde tras foto en topless con su familia

Brooks Nader rompió su silencio sobre una serie de fotos controvertidas tomadas durante su escapada familiar a Cerdeña, Italia, a principios de agosto, después de provocar caos en las redes.
La modelo fue vista tomando el sol en un barco frente a la costa de Cerdeña junto a su hermana, Sarah Jane, su madre, Holland, y su padre, Breaux.
En varias instantáneas tomadas por los paparazzi, Brooks Nader apareció en topless rodeada de su familia, luciendo únicamente una braguita de bikini blanca de encaje durante la salida.
Las fotos desataron un revuelo, ya que la gente debatía si era normal no usar camisa en presencia de familiares. Una persona escribió en Instagram:
- "Los estadounidenses en los comentarios están impactados porque las mujeres tienen partes de su cuerpo que no necesitan ocultar ni por las que deben sentir vergüenza", mientras que otra agregó: "Está en Europa, relájense".
- Otro comentó: "Todos dicen que esto es normal porque están en Europa... ¡son de Luisiana! Esto es RARO", mientras que un cuarto dijo: "Esto no es normal PARA NADA".
El martes, Brooks Nader respondió a las críticas al compartir una historia de Instagram con el siguiente titular: "Brooks Nader salta al océano completamente vestida y con tacones".
"¿Estamos contentos ahora?", bromeó en el pie de foto, refiriéndose a la indignación que causó en internet su aparición en topless.
En las imágenes, la joven de 29 años aparecía saltando al mar, vestida con un vestido negro de Gucci con la espalda descubierta, tacones negros y grandes gafas de sol negras.
La educación conservadora
A pesar de sentirse cómoda con su cuerpo, Brooks creció en un hogar "extremadamente cristiano y extremadamente conservador", como le contó a Maxim .
"Siempre quise expresarme y verme sexy. Fantaseaba con vivir en Los Ángeles o Nueva York, pero parecía algo inalcanzable. Además, tenía que seguir las normas por mi origen", compartió.
La estrella agregó que su familia ahora está increíblemente unida porque no tienen mucho dinero y "realmente solo se tienen los unos a los otros".
La actriz de Baywatch declaró a The Hollywood Reporter que ella y sus tres hermanas aún se están abriendo camino en la industria del modelaje y Hollywood tras haber crecido en un hogar conservador.
"Crecimos en un entorno muy humilde, extremadamente religioso, casi sectario, por así decirlo, y ahora nos estamos adaptando a la vida en Nueva York, persiguiendo nuestros sueños".