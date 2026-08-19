Beyoncé y Michael Jackson: video polémico resurge tras 25 años

Un video grabado hace aproximadamente 25 años volvió a colocar juntos los nombres de Beyoncé y Michael Jackson. Las imágenes muestran uno de los primeros contactos profesionales entre la entonces integrante de Destiny’s Child y el llamado "Rey del Pop", en momentos en que ambos participaban en un ambicioso proyecto musical benéfico.
La grabación corresponde a 2001, cuando Beyoncé tenía 20 años y su carrera todavía estaba estrechamente ligada a Destiny’s Child. Michael Jackson, por su parte, ya era una de las figuras más influyentes de la historia de la música.
Aunque el atractivo inicial del material es escuchar la reacción de una joven Beyoncé al hablar por teléfono con uno de sus grandes referentes, su nueva viralización se debe también a otro momento: la interacción que mantiene con Marc Schaffel antes y durante la llamada.
El detalle del video que ahora genera comentarios
En las imágenes que circulan nuevamente en redes sociales se observa a Beyoncé junto a Marc Schaffel, productor que estuvo relacionado con el proyecto musical "What More Can I Give".
Mientras se prepara la comunicación con Jackson, Schaffel le indica a Beyoncé que se acerque y se siente sobre sus piernas para poder participar de la llamada telefónica. Ella accede y la conversación continúa.
Vista más de dos décadas después, la escena ha generado comentarios y cuestionamientos de usuarios que consideran incómoda la interacción. Sin embargo, conviene diferenciar lo que muestran las imágenes de las interpretaciones surgidas en redes: el video por sí solo no permite establecer que Beyoncé fuera obligada ni constituye evidencia suficiente para afirmar que sufrió acoso en ese momento.
Lo que sí ha provocado es una nueva discusión sobre comportamientos que podían ser vistos de una manera diferente en la industria del entretenimiento de principios de los años 2000 y que actualmente generan cuestionamientos.
Beyoncé no podía creer que hablaría con Michael Jackson
Más allá de la escena que ahora concentra las miradas, el video conserva un momento particular en la trayectoria de Beyoncé.
Antes de conversar con Jackson, la cantante se muestra emocionada y nerviosa. Para entonces, Destiny’s Child ya gozaba de éxito internacional, pero Beyoncé todavía no había lanzado oficialmente la carrera como solista que años después la convertiría en una de las artistas más importantes de su generación.
Durante la llamada, Jackson agradece su participación en el proyecto y Beyoncé expresa su admiración y emoción por haber sido tomada en cuenta.
El encuentro estaba relacionado con "What More Can I Give", una canción benéfica encabezada por Michael Jackson y grabada en 2001 con la participación de numerosas estrellas. Beyoncé estuvo entre los artistas que prestaron su voz para la versión en inglés.
¿Qué era "What More Can I Give"?
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Michael Jackson impulsó "What More Can I Give" como un proyecto destinado a apoyar a las víctimas y sus familias.
La producción reunió a una extensa lista de figuras de la música internacional. Además de Jackson y Beyoncé, participaron artistas como Celine Dion, Mariah Carey, Carlos Santana, Ricky Martin, Shakira, Usher, Luther Vandross, Gloria Estefan, Thalía y miembros de NSYNC, entre otros.
El proceso de grabación se desarrolló en distintos lugares y contó con una unidad móvil de producción encabezada por Marc Schaffel, precisamente el hombre que aparece junto a Beyoncé en las imágenes que ahora resurgen.
El proyecto también tuvo una versión en español titulada "Todo Para Ti", en la que participaron varios artistas latinoamericanos.
El proyecto reunió a grandes estrellas en un mismo escenario
La iniciativa estuvo vinculada además con el concierto benéfico "United We Stand: What More Can I Give", celebrado el 21 de octubre de 2001 en el RFK Stadium de Washington D. C., en homenaje a las víctimas de los atentados.
Destiny’s Child formó parte del evento junto a figuras como Mariah Carey, James Brown, Rod Stewart, Aerosmith, NSYNC, Usher, Pink y Backstreet Boys. Al cierre, numerosos artistas se reunieron para interpretar "What More Can I Give".
La canción, sin embargo, atravesó dificultades para conseguir un lanzamiento convencional. Finalmente apareció como descarga digital en 2003, dos años después de haber sido grabada.
Un registro de Beyoncé antes de convertirse en estrella solista
La grabación adquiere también un valor particular por mostrar a Beyoncé en una etapa muy distinta de su carrera. En 2001 todavía era conocida principalmente como integrante de Destiny’s Child y faltaban cerca de dos años para la llegada de su primer álbum solista, "Dangerously in Love", publicado en 2003.
Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, por lo que este tipo de registros continúa despertando interés entre sus seguidores y entre quienes buscan conocer momentos poco vistos de su relación profesional con otros artistas.
Ahora, 25 años después de aquella conversación, el video ha encontrado una nueva audiencia. Lo que originalmente documentaba la emoción de una joven Beyoncé al conversar con Michael Jackson se ha transformado también en motivo de debate por un detalle que, visto bajo la mirada actual, muchos usuarios no dejaron pasar.