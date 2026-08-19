Conred inspecciona puente Periférico tras reportes de daños y grietas

Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizaron una inspección en el puente Periférico, ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, tras recibir reportes sobre daños y grietas en la estructura.
Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la entidad, formó parte del equipo que llevó a cabo el procedimiento para verificar las condiciones del puente y dar seguimiento a la información que ha ingresado con respecto a la situación de la obra vial.
Durante la visita, las autoridades evaluaron el estado de la estructura con el objetivo de determinar las condiciones que presenta actualmente y establecer las acciones que correspondan.
El Departamento de Comunicación Social de la Conred indicó que el análisis todavía está en proceso, por lo que será al momento de tener mayores detalles sobre los resultados que se estaría actualizando la información.