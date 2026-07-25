Explota fábrica de cohetillos en la carretera Interamericana

Ambulancias de varias estaciones de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al kilómetro 44 de la carretera Interamericana, por una explosión que ocurrió en una fábrica de cohetillos y otros productos de pólvora. El reporte inicial de los rescatistas indica que en la zona se escuchó una explosión, por lo que fue necesario enviar camiones cisterna y unidades contra incendios al lugar.
Según las imágenes compartidas, los cuerpos de rescate trabajaron por varios minutos en el área para sofocar el fuego y lograr ingresar al inmueble para establecer si hay personas afectadas.
Los rescatistas indicaron que la citada fábrica de cohetillos se ubica en el territorio de Sumpango, Sacatepéquez. Por el momento se desconocen las causas del accidente en dicha fábrica de productos elaborados a base de pólvora.
En imágenes se pudo apreciar que por lo ocurrido fue necesario cerrar un carril en la carretera Interamericana, generando tránsito lento en el sector. En este tipo de emergencias, los cuerpos de rescate siempre piden a los automovilistas ceder el paso a las unidades de emergencia para salvar las vidas que puedan estar en peligro.
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Apagan incendio en fábrica de cohetillos
Según las imágenes, la vivienda de block y techo de láminas sufrió graves daños por la explosión de los cuetes. Los cuerpos de rescate trabajaron por varios minutos en el lugar para apagar el fuego y para descartar riesgos de nuevas explosiones, tomando en cuenta que en el lugar puede haber almacenada más pólvora.
Los rescatistas utilizaron varios metros de mangueras de alta presión para apagar las llamas del incendio. Utilizando traje especial, los rescatistas también hicieron el procedimiento de enfriamiento de muros, como parte del protocolo para ingresar a la vivienda afectada por el fuego.
En el área de la fábrica también se pudo apreciar que hay varios materiales almacenados, como cajas de cartón y otros recipientes que posiblemente se utilizaban para la fabricación de juegos pirotécnicos.