 Camión bota carga sobre la ruta al Pacífico; tránsito afectado
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Camión bota carga sobre la ruta al Pacífico; tránsito afectado

Se desconoce qué tipo de sustancia transportaba y quedó dispersa sobre la carretera. Los bomberos acudieron al lugar.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un hecho vehicular ocurrido cerca del mediodía de este miércoles, 19 de agosto, generó serias complicaciones para la circulación debido a que un vehículo de transporte pesado botó la carga que trasladaba y la misma quedó dispersa sobre la cinta asfáltica. El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico.

El camión presentó fallas en el transporte de la mercadería y los recipientes que llevaba cayeron sobre la ruta. Los mismos contenían una sustancia, que hasta el momento no se ha esclarecido de qué tipo, la cual se derramó en la vía pública.

"Todavía se desconoce qué tipo de líquido llevaba, pero fue necesario que los Bomberos Voluntarios acudieran al lugar como medida de prevención", explicó Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

La funcionaria agregó que, afortunadamente, en el momento de los hechos no transitaba otro vehículo en el lugar, por lo que no se reportaron personas heridas.

Cierre de carriles

Debido a esta situación, al menos uno de los carriles quedó obstaculizado, ya que los recipientes que cayeron del camión permanecían en el lugar y seguían derramando la sustancia.

La PMT trasladó personal al lugar para regular el paso vehicular y evitar mayores incidentes. El tránsito se vio seriamente afectado en el tramo con dirección al sur.

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