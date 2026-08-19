Madre de Hayden Panettiere habla sobre la muerte de su hija

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años continúa generando conmoción en Hollywood. Días después de que la actriz fuera encontrada inconsciente en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur, su madre, Lesley Vogel, habló públicamente sobre la pérdida y recordó la complicada relación que mantuvieron durante los últimos meses.
Vogel aseguró que su hija era una mujer con múltiples talentos, pero lamentó el rumbo que tomó su vida después de crecer prácticamente frente a las cámaras. Hayden comenzó a trabajar desde niña y terminó convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de la televisión estadounidense gracias a producciones como Heroes y Nashville.
"Desearía que hubiera sido diferente", expresó Vogel al referirse a su hija, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses. La madre también manifestó que hubiese querido que Hayden se mantuviera fiel a sí misma y a las cualidades que siempre vio en ella.
La actriz murió el domingo 16 de agosto. Hasta ahora, las autoridades no han determinado oficialmente la causa de su fallecimiento y la investigación continúa. Los primeros análisis no encontraron señales de traumatismo y la Policía indicó que, de momento, no existen indicios de un delito.
Madre e hija estaban distanciadas
Una de las revelaciones que más ha llamado la atención tras la tragedia es que Hayden Panettiere y su madre atravesaban un distanciamiento.
La relación entre ambas había sido compleja durante años, en parte porque lo familiar y lo profesional estuvieron estrechamente ligados desde que Hayden era pequeña. Vogel tuvo un papel importante en los primeros años de la carrera de su hija, quien comenzó a aparecer en comerciales cuando todavía era una niña y posteriormente dio el salto a la televisión y al cine.
Con el paso del tiempo, Hayden buscó separar ambas facetas. Las diferencias entre ellas volvieron a hacerse públicas alrededor de las memorias de la actriz, This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026, donde Panettiere abordó algunos de los episodios más difíciles de su vida.
Vogel indicó que el distanciamiento no significaba que hubiera dejado de querer o preocuparse por su hija. De acuerdo con su relato, llevaban meses sin mantener una comunicación cercana antes de la tragedia.
El recuerdo de Jansen Panettiere
La pérdida de Hayden representa un nuevo golpe para la familia. Su hermano menor, Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años.
Jansen también desarrolló una carrera como actor y mantenía un estrecho vínculo con su hermana. Su muerte afectó profundamente a Hayden, quien posteriormente habló públicamente sobre lo difícil que había resultado afrontar la pérdida.
Ahora, Vogel encuentra consuelo pensando que sus dos hijos están nuevamente juntos. "Siento que está con su hermano y que están en paz", manifestó al recordar a ambos.
La preocupación de su madre por Brian Hickerson
Lesley Vogel también habló sobre Brian Hickerson, quien mantuvo durante años una relación intermitente con Hayden Panettiere.
La relación comenzó en 2018 y atravesó episodios de violencia doméstica y problemas judiciales. Hickerson fue condenado en 2021 por cargos relacionados con agresiones contra la actriz. A pesar de aquel pasado, ambos retomaron el contacto posteriormente.
Vogel dejó claro que la relación siempre fue motivo de preocupación para la familia y señaló que habían intentado durante mucho tiempo alejar a Hickerson de la vida de Hayden.
Su nombre volvió a cobrar relevancia después de conocerse que estaba en el apartamento donde murió la actriz.
¿Qué ocurrió el día de la muerte de Hayden Panettiere?
De acuerdo con el reporte policial, Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el lugar cuando los servicios de emergencia acudieron al apartamento de Greenville.
Los paramédicos intentaron reanimar a Panettiere, pero finalmente fue declarada muerta la tarde del domingo 16 de agosto. El reporte también señala que Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que presuntamente pertenecían a la actriz.
Sin embargo, las autoridades han enfatizado que hasta el momento no existen indicios de que la muerte haya sido consecuencia de un acto criminal. Tampoco se ha establecido ninguna responsabilidad de Hickerson en el fallecimiento.
La causa oficial continúa pendiente mientras se realizan los estudios correspondientes. Aunque reportes iniciales de emergencia hicieron referencia a una posible sobredosis y un paro cardíaco, esas menciones no constituyen una determinación oficial de la causa de muerte.
Una vida marcada por la fama desde muy pequeña
Hayden Panettiere construyó una extensa trayectoria antes de cumplir los 40 años. Comenzó a trabajar siendo niña y participó en producciones como A Bug's Life y Remember the Titans, antes de alcanzar fama internacional interpretando a Claire Bennet en Heroes.
Más adelante protagonizó Nashville como Juliette Barnes, actuación que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. También interpretó a Kirby Reed en la franquicia Scream.
Fuera de las cámaras, Panettiere habló públicamente sobre diferentes momentos difíciles de su vida y los abordó con mayor profundidad en sus memorias.
La actriz deja una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.
Mientras se esperan los resultados que permitan esclarecer qué provocó su muerte, las declaraciones de Lesley Vogel muestran otra dimensión de la tragedia: la de una madre que perdió a sus dos hijos en apenas tres años y que ahora lamenta que la reconciliación que esperaba con Hayden no llegara a producirse.