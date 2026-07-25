 Bomberos Voluntarios eligen a su Reina Nacional 2026
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Bomberos Voluntarios eligen a su Reina Nacional 2026

Los rescatistas reunieron a ocho candidatas de distintas regiones del país para la elección de la Reina Nacional de Bomberos Voluntarios.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios retomó la actiividad después de una pausa de 20 años., Alex Meoño
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios retomó la actiividad después de una pausa de 20 años. / FOTO: Alex Meoño
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Después de 20 años, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios retomó su tradicional elección de la Reina Nacional para el año 2026, en una gala que se celebró la noche de este sábado, 25 de julio de 2026, en el Paraninfo Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fracisco Pérez, director financiero de Bomberos Voluntarios y representante del comité organizador informó que la actividad se celebra en el marco de la conmemoración del 75 aniversario.

Pérez explicó que en el evento participaron ocho candidatas de igual número de regiones del país. El comunicador explicó que el evento tiene mucha historia en la institución y que en 2026 se retomó, luego de 20 años de no realizarse.

El entrevistado resaltó que la elección de la Reina Nacional 2026 se empezó a organizar desde el principio del año con diferentes actividades locales entre las instituciones. El evento arrancó con un llamado a la seguridad y prevención y prosiguió con la entonación del Himno Nacional de Guatemala, para posteriormente dar paso a la elección de la máxima representante de belleza de la institución.

Las candidatas que participaron en la elección son:

  • María Fernanda Uribio, de la Región Nor-Occidente,
  • Ana Rebeca Prada, de la Región Nor-Oriente,
  • Dulce Jasmín González, de la región Sur-Oriente,
  • Natalia Saraí Sánchez, de la Jefatura Escuadra B,
  • María Fernanda Villeda, del área administrativa,
  • Meibelin Pamela Herrera, de la región Occidental Central,
  • Silda Ximena Gutiérrez, de la región central.
  • Dayana Alejandra Barrios, de la Región Occidente.

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