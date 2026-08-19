 Adolescente planificó crímenes con ChatGPT: madre y hermano muertos
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Adolescente acusado de matar a su madre y hermano usó ChatGPT para planear crímenes

El menor de 17 años habría simulado con el apoyo de la inteligencia artificial el doble crimen creando “historias de fantasía”.

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Adolescente acusado de doble crimen , Captura de video
Adolescente acusado de doble crimen / FOTO: Captura de video
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Un adolescente de Massachusetts enfrenta cargos por el presunto asesinato de su madre y su hermano menor, en un caso que ha llamado la atención por el uso de ChatGPT para crear historias de fantasía vinculadas al crimen, según informaron las autoridades. De acuerdo con los fiscales, Arjun Aravind, de 17 años, fue acusado formalmente de dos homicidios y cargos adicionales de agresión familiar, tras el hallazgo de los cuerpos de su madre, Sudha Venkatesan, de 45 años, y su hermano Siddharth Aravind, de 14, en su casa de Acton, a unos 32 kilómetros al noroeste de Boston.

La investigación reveló que Aravind "había mostrado comportamientos preocupantes recientemente, como buscar en internet y en ChatGPT ideas teóricas o historias de ficción relacionadas con el asesinato de su familia", informó Marian Ryan, fiscal del condado de Middlesex.

Según la fiscal, el joven usaba ChatGPT para construir relatos de ficción, al estilo de novelas góticas, donde planteaba preguntas y creaba personajes tratando temas que se relacionaban con amenazas a su propia familia.

Durante el registro de la vivienda, la policía localizó "un portátil ensangrentado y gravemente dañado" y un utensilio doblado que podría ser un cuchillo con mango naranja, de acuerdo con informes policiales obtenidos por medios locales. Las causas de muerte de Venkatesan y Siddharth aún no han sido determinadas.

El padre de Aravind declaró que su hijo había presentado problemas de conducta el último año, al punto de que la familia optó por esconder los cuchillos en el hogar.

La abogada defensora de Aravind, Debra DeWitt, señaló que el joven no supo del fallecimiento de su madre y hermano hasta después de ser detenido.

La inteligencia artificial se ha visto involucrada en otros incidentes recientes. Este mismo año, Florida demandó a OpenAI bajo acusaciones de no ofrecer suficiente "supervisión parental", provocar adicción en menores y ayudar en la planificación de hechos delictivos. OpenAI, por su parte, sostiene que ha establecido "políticas y medidas líderes en la industria" para proteger a los menores.

El juez ordenó que Aravind permanezca detenido sin derecho a fianza y que se le practique una evaluación de salud mental. La audiencia para determinar si existen pruebas suficientes quedó programada para el 11 de septiembre.

La policía llegó al domicilio familiar después de que un tutor no pudiera ingresar para una visita programada, lo que activó la notificación al padre y la posterior solicitud de una comprobación de bienestar.

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