 Incendio consume bodega de escuela en zona 1
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Incendio consume bodega de escuela en zona 1

Los socorristas continúan las labores de descombramiento en el centro educativo ubicado en el Barrio Gerona.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incendio se registró en horas de la mañana de este miércoles, 19 de agosto, en una escuela ubicada en la 14 avenida y 19 calle, Barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.

Elementos de Estación Central y 4.ª Compañía trabajaron arduamente para controlar las llamas que consumieron en su totalidad una de las bodegas del establecimiento educativo.

Tras controlar el incendio, los socorristas continuaron con labores de descombramiento y enfriamiento del material afectado, con el objetivo de evitar que el fuego se reactive.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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