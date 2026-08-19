Incendio consume bodega de escuela en zona 1

Un incendio se registró en horas de la mañana de este miércoles, 19 de agosto, en una escuela ubicada en la 14 avenida y 19 calle, Barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.
Elementos de Estación Central y 4.ª Compañía trabajaron arduamente para controlar las llamas que consumieron en su totalidad una de las bodegas del establecimiento educativo.
Tras controlar el incendio, los socorristas continuaron con labores de descombramiento y enfriamiento del material afectado, con el objetivo de evitar que el fuego se reactive.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7