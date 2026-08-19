Más de 90 hallazgos de cuerpos en 2026

Los cadáveres de dos jóvenes con señales de violencia y envueltos en bolsas plásticas fueron localizados en las últimas horas en el sur de la capital guatemalteca, en otro hecho violento en el país, que registró más de 90 hallazgos similares en lo que va de año.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios informaron sobre el hallazgo de las víctimas en la vía pública del sur de la ciudad, tras acudir a una alerta de los vecinos e inspeccionar el área junto a la Policía Nacional Civil (PNC).
Familiares identificaron a los fallecidos, de 19 y 18 años, quienes se encontraban desaparecidos tras ser secuestrados el lunes en unas canchas de fútbol cercanas.
Múltiples hallazgos
Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.
Semanas atrás, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.
De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.
Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1 mil 437 asesinatos, un 10 % menos que los 1 mil 600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.
10 víctimas de violencia cada día en agosto
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio a conocer que 147 personas perdieron la vida como resultado de hechos de violencia ocurridos durante los primeros 14 días de agosto de 2026, un promedio de más de 10 víctimas diarias, 24 de las cuales eran mujeres.
Los registros reflejan que 125 fallecieron por heridas provocadas con arma de fuego. De ese total, 49 casos se registraron en Guatemala, 15 en Escuintla, y 10 en Chiquimula, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
Mientras tanto, con arma blanca fueron asesinadas 11 personas: 5 en Chiquimula, 2 en Izabal y el resto en Escuintla, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango.
Con respecto a los casos de asfixia por estrangulamiento, el ente forense señaló que suman 11 víctimas. De este grupo, al menos 7 fueron localizadas envueltas en sabanas y nylon, 9 de los casos se reportaron en Guatemala y uno en Escuintla e Izabal.
* Con información de la agencia de noticias EFE.