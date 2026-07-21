 Hallan cuatro cuerpos en diferentes puntos de Villa Nueva
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Hallan cuatro cuerpos en diferentes puntos de Villa Nueva

Las víctimas fueron abandonadas envuelta en sábanas y nailon.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:
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Los Bomberos Municipales informaron que fueron alertados sobre el hallazgo de dos bultos sospechosos, a la llegada de los socorristas constatan que se trataban de dos cuerpos sin vida envueltas entre sábanas con señales de Violencia. El hallazgo se dio en la 2da avenida y 4ta calle Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva.

Durante el procesamiento de dicha escena, los socorristas informaron que recibieron una segunda llamada de forma simultánea, movilizando una unidad a la 1ra avenida y 5ta calle de la colonia Ciudad Real 1, donde ubicaron otros dos cuerpos envueltos en sábanas y nylon que, además, presentaban señales de violencia.

La institución detalló que, en ambos casos, se desconocen las identidades de las personas.

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