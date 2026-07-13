Encuentran el cuerpo de una mujer en Villa Nueva

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en horas de la madrugada de este lunes, 13 de julio, en la vía pública a un costado del puente La Unión, ubicado en Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fueron alertados sobre la presencia de un bulto abandonado en el sector, pues se señalaba la posibilidad de que se tratara de restos humanos.
Los técnicos en urgencias médicas se hicieron presentes al lugar y constataron que en el tramo que conecta Villa Nueva con la zona 8 de Ciudad San Cristóbal, en Mixco, se encontraba una persona fallecida.
"Al acudir al lugar y realizar la verificación correspondiente, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, el cual estaba dentro de bolsas de nailon y envuelto en sábanas de color rojo", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las causas de su muerte.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde permanecía la víctima e hicieron el cierre respectivo para preservar la escena, mientras acudían los fiscales del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones del caso.
Violencia en Guatemala
La semana pasada fueron localizados ocho cadáveres abandonados en la vía pública en diferentes sectores del departamento de Guatemala. Las causas de los fallecimientos no pudieron ser determinadas debido a la forma en que fueron encontrados, pues permanecían envueltos en bolsas y sábanas
El pasado miércoles fueron encontrados los restos de cinco personas. Dos de las víctimas permanecían en un sector de la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, ese mismo día se reportó el hallazgo de otros tres cadáveres en la colonia San Rafael III, zona 18 capitalina, los cuales presentaban señales de violencia. Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha podido ser identificado.
Por aparte, el jueves se confirmó que durante la madrugada fueron halladas dos personas fallecidas en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Villa Canales hacia la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en nailon y sábanas.
Asimismo, el viernes 10 de julio fue encontrada otra víctima más en una carretera de terracería de la aldea El Platanar, municipio de San José Pinula.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7