 Localizan dos cuerpos abandonados en la Avenida Petapa

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Nacionales

Localizan dos cuerpos abandonados en la Avenida Petapa

Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de dos personas fallecidas en la Avenida Petapa y 51 calle de la zona 12.

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Los fallecidos serán identificados por el MP en el proceso de investigación., Bomberos Municipales.
Los fallecidos serán identificados por el MP en el proceso de investigación. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Vecinos de la Avenida Petapa y 51 calle, zona 12 de la capital, dieron aviso a los Bomberos Municipales por el hallazgo de dos bultos en la vía pública, los rescatistas confirmaron al llegar que se trataba de dos cuerpos de personas fallecidas, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades para las acciones de rigor.

Los rescatistas indicaron que al llegar, sus paramédicos del casco rojo localizaron los bultos, y establecieron que en su interior se encontraban los cuerpos de dos personas con lesiones visibles. Al llegar, la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área para resguardar el escenario del crimen.

Posteriormente, fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron a la Avenida Petapa y 51 calle para realizar las acciones de rigor en el lugar. Por el momento, las autoridades trabajan para identificar a las víctimas mortales y establecer las causas de su fallecimiento.

El área quedó acordonada durante la madrugada. Sin embargo, no se reportaron atascos viales a causa del hecho violento reportado en el lugar.  

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Según las autoridades, un hombre de 70 años murió luego de ser atacado con arma blanca por su propio hijo, en la zona 16.

Diligencias en Avenida Petapa por el crimen

Según las imágenes captadas desde el lugar de los hechos, ambos cuerpos estaban debajo de la acera en plena vía pública, por lo que los mismos llamaron la atención de transeúntes, quienes llamaron a los cuerpos de rescate para confirmar sus sospechas.

Tras la confirmación, los rescatistas cubrieron los cuerpos con una manta celeste, a la espera de la llegada de las autoridades encargadas de investigar el hecho de violencia.

No se descarta que los investigadores indaguen sobre la existencia de cámaras de seguridad en el sector, para establecer si los cuerpos fueron abandonados en el lugar, o si se cometió el crimen en el área.

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