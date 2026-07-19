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Capturan al presunto responsable de un parricidio en zona 16

Según las autoridades, un hombre de 70 años murió luego de ser atacado con arma blanca por su propio hijo, en la zona 16.

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El principal sospechoso del parricidio fue enviado a un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención., PNC de Guatemala.
El principal sospechoso del parricidio fue enviado a un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un hombre de 26 años, supuesto responsable de haber asesinado a su propio padre, en un posible parricidio que tuvo lugar en el interior del condominio Bosques de Alcalá I, del sector de Kanajuyú, de la zona 16. Las autoridades informaron que, según las primeras averiguaciones, el ataque armado fue detonado por una discusión que ambos tuvieron, por un tema que está en investigación.

Los policías a cargo de la diligencia informaron que fueron vecinos quienes reportaron la emergencia y que ellos llegaron a la citada dirección, en atención a varias denuncias y llamados de auxilio de vecinos que escucharon gritos de auxilio y escándalo en el interior de una vivienda.

La PNC reportó que tras tocar varias veces a la vivienda, el mismo hombre que es señalado del parricidio les permitió el ingreso. Los uniformados indicaron que se estableció que el ahora detenido, presuntamente habría atacado con un cuchillo a su papá, un hombre de 70 años.

Asimismo, la PNC informó que al lugar llegó el Ministerio Público (MP) y que se investigan las causas del hecho de violencia dentro de esta vivienda. Asimismo, indicaron que dentro del domicilio se descubrió el cuerpo del septuagenario y un cuchillo.

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Investigan parricidio para identificar a la víctima

Según las autoridades, a un costado del fallecido todavía se encontraba el presunto victimario, a quien se le incautó el arma blanca, así como otros indicios que se analizarán para el proceso de investigación.

Fiscales del ente investigador continúan el procedimiento para identificar a la víctima y confirmar las causas del ataque armado dentro de la residencia. El escenario del crimen quedó en manos del MP.

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