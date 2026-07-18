Alcaldes de Sololá acuerdan un cambio en el uso de plásticos

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, informó este sábado, 18 de julio de 2026 que los alcaldes de Sololá están de acuerdo en ir cambiando de manera progresiva el uso de plásticos y duroport de un solo con el objetivo de trabajar en favor de la Cuenca del Lago de Atitlán.
La funcionaria informó que las autoridades de los lugares cercanos a la Cuenca del lago de Atitlán han llegado a un acuerdo. Orantes indicó que los aludidos tienen interés en el tema, lo que podría evitar la contaminación de este recurso natural.
Orantes explicó que en ese contexto, establecerán acciones para evitar el ingreso de plásticos a la cuenca, porque los mismos difícilmente salen. Añadió que las autoridades deben proteger el agua.
Asimismo, consideró que es una buena noticia que el 100% de las municipalidades aledañas estén de acuerdo con dar subido para emprender ese camino de transición, con normativas municipales. Según Orantes, "están dispuestos a sumarse de manera voluntaria para empezar a sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso y el duroport por otro tipo de materiales".
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Cuencas expuestas a la contaminación de plásticos
Cabe resaltar que las cuencas del lago de Amatitlán y del de Atitlán han estado expuestas a la contaminación, tanto de basura como de otros desechos, porque durante muchos años no hubo una política para evitar el manejo de la basura o desechos.
Según estudios, esa falta de políticas y cumplimientos generó que ambas cuencas estuvieran afectadas. En este caso específico, la ministra informó que ya se tiene un acuerdo entre las autoridades locales.
Cabe destacar que el Lago de Atitlán es uno de los destinos turísticos más visitados en el país, únicamente superado por Antigua Guatemala, según datos compartidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT.
Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas 89.7 FM.