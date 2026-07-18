Insivumeh prevé influencia de una masa del polvo del Sahara

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para el fin de semana comprendido entre este sábado, 18 de julio de 2026, y el domingo, 19 de julio de 2026, se espera la influencia de una masa del polvo del Sahara.
El pronosticador, Cleofas Culajay, explicó que esa influencia de masa del polvo del Sahara contendrá "concentraciones mínimas". El experto dejó ver que esa circunstancia no tendrá efectos directos sobre el clima para las próximas horas.
Además de la masa de polvo del Sahara, el Insivumeh anunció que para este fin de semana el ambiente y clima será estable. En cuanto a las lluvias, señalaron que se esperan algunas muy locales en la Franja Transversal del Norte, Caribe Sur de Petén.
Las mismas condiciones se esperan para el domingo en cuanto al tema de las lluvias. En el tema de las temperaturas, el Insivumeh pronosticó que se esperan máximas de entre 34 a 37 grados sobre los territorios del Norte, Caribe, Valles de Oriente, así como en la Boca Costa y el Pacífico.
Culajay indicó que en el Altiplano Central se esperan temperaturas de entre los 26 a 28 grados, mientras que en el occidente se esperan máximas entre los 23 a 26 grados.
"Para este fin de semana, el sol saldrá a las 5:42 horas y se ocultará a las 18:35 horas", informó el experto.
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¿Qué se sabe del polvo del Sahara?
En un comunicado reciente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que el polvo del Sáhara llega al país cuando partículas de arena y minerales son transportadas desde el Norte de África hacia el continente americano.
"Este fenómeno consiste en una masa de aire caliente y seca que es impulsada por los vientos alisios sobre el Atlántico Norte, cuya intensidad máxima anual se registra entre mediados de junio y mediados de agosto", explicaron.
Las autoridades científicas destacan que estas nubes son la principal fuente de polvo atmosférico y de material particulado fino en la región, transportando partículas de menos de 10 y 2,5 micras de diámetro (invisibles para el ojo humano).
Según los expertos, la actual masa de polvo del Sahara comenzará a dispersarse y a salir del territorio del país centroamericano a partir del próximo 23 de julio.
Según los análisis del Insivumeh, el fenómeno provocará un ambiente más cálido y generará una reducción de la calidad del aire en Guatemala, sobre todo en áreas donde se registren las mayores concentraciones de partículas.
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