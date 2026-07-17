 Mineduc verifica denuncias sobre un docente implicado en acoso y abuso sexual

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Mineduc verifica denuncias sobre un docente implicado en acoso y abuso sexual

La Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, realiza las investigaciones administrativas para el esclarecimiento de los hechos.

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El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este viernes 17 de julio, que tuvo conocimiento de varias denuncias relacionadas con un docente de la Escuela Rural Mixta 845 "Pérez Guisazola", jornada vespertina, ubicada en Mixco, quien supuestamente habría incurrido en acoso y abuso sexual, físico y emocional contra estudiantes de ese centro educativo, según la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco.

Según dicha cartera, desde ese momento se activaron los protocolos institucionales correspondientes y, por medio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, se realizan las verificaciones e investigaciones administrativas para el esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que realizó la verificación correspondiente en el centro educativo y como parte de esta intervención, se iniciarán las investigaciones sociales necesarias para determinar la situación de las niñas, niños y adolescentes que pudieran estar vinculados a los hechos señalados.

Asimismo, la PGN promoverá todas las acciones que correspondan para identificar vulneraciones o riesgos a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y, de ser necesario, solicitará y promoverá las medidas de protección que resulten pertinentes en favor de cada niños, niñas y adolescentes (NNA).

Otro caso 

Luego que en redes sociales se hiciera viral el video de una supuesta agresión verbal por parte de una docente a un escolar en un centro educativo ubicado en Ciudad Peronia, Villa Nueva, el Mineduc, informó que inició una investigación para esclarecer los hechos registrados.

La cartera educativa indicó que, desde que tuvo conocimiento del material audiovisual, activó el protocolo correspondiente para verificar la información y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El Mineduc señaló que la información recabada permite identificar que las imágenes corresponderían a un centro educativo ubicado en Ciudad Peronia.

La Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur lleva a cabo las diligencias e investigaciones en el establecimiento con el objetivo de esclarecer lo sucedido y establecer las acciones que correspondan de conformidad con la normativa vigente.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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