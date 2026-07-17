Conred actualiza reporte del sismo: 58 emergencias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) actualizó el reporte sobre los efectos que ha dejado en el territorio guatemalteco la actividad sísmica que se ha presentado este viernes, 17 de julio, entre los que se incluyen incidentes en 11 departamentos, personas afectadas y daños en estructuras públicas y privadas.
En conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, indicó que a las 08:48 horas se tuvo un evento súbito, el cual alcanzó una magnitud de 7.4, tras lo cual automáticamente se subió el nivel de alerta y se activó el sistema.
Añadió que se están haciendo evaluaciones de daños y necesidades en los departamentos donde la onda sísmica tuvo más impactos, que son: Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.
Hasta el momento, la Conred tiene registro de 58 emergencias distribuidas de la siguiente manera:
- 12 en San Marcos.
- 11 en Quetzaltenango.
- 9 en Sololá
- 8 en Huehuetenango.
- 7 en Suchitepéquez.
- 4 en Quiché.
- 3 en Guatemala.
- 1 en Retalhuleu.
- 1 en Totonicapán.
- 1 en Sacatepéquez.
- 1 en El Progreso.
En cuanto a los efectos en las personas e infraestructura, los datos muestran:
- 0 fallecidos
- 1 persona hospitalizada
- 21 personas afectadas
- 11 personas evacuadas
- 3 viviendas con daño leve.
- 2 viviendas con daño moderado.
- 3 viviendas con daño severo.
- 3 carreteras afectada por derrumbes.
- 14 escuelas con grietas.
- 2 edificios públicos con grietas.
Verificación continúa
La directora ejecutiva indicó que la información presentada ha sido consolidada con apoyo de instituciones del sistema Conred, incluido el Ministerio de la Defensa, que lleva a cabo verificaciones y reconocimientos por aire y tierra para detectar puntos de afectación.
La funcionaria añadió que se mantiene una coordinación estrecha con las coordinadoras departamentales. "En este momento el sistema escalonado funciona al revés, de arriba para abajo. Nos comunicamos con gobernación departamental y ellos transmiten información de coordinadores municipales y locales", explicó.
Finalmente, hizo un llamado a mantener la calma y evitar rumores que, según aseguró, lo que hacen es generar pánico. También recomendó a los ciudadanos tener lista la mochila de las 72 horas, revisar su plan familiar de respuesta, atender las recomendaciones de las autoridades e identificar las rutas de evacuación.