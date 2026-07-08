 Un año de la secuencia sísmica: llamado a la prevención

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A un año de la secuencia sísmica, autoridades reiteran que la preparación salva vidas

Un año después de la secuencia sísmica en Guatemala, expertos recuerdan la importancia de la preparación ante desastres y la implementación de planes familiares de respuesta.

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La secuencia sísmica en Guatemala ha durado más de una semana. , Insivumeh
La secuencia sísmica en Guatemala ha durado más de una semana. / FOTO: Insivumeh
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Este miércoles 8 de julio marca el primer aniversario de la secuencia sísmica que sacudió los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla. Las autoridades recuerdan que, aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, sí se puede estar preparados para actuar de manera segura ante este tipo de eventualidades.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y subrayó la importancia de la cultura de preparación. Conocer las recomendaciones básicas, identificar las zonas seguras y contar con un Plan Familiar de Respuesta pueden marcar una diferencia crucial a la hora de proteger la vida.

La lección de un país vulnerable

Valeria Urizar, portavoz de Conred, explicó que Guatemala mantiene una alta vulnerabilidad sísmica, lo que exige fortalecer permanentemente la prevención y la educación en la gestión del riesgo. Recordó además que la secuencia sísmica que inició el 8 de julio de 2025 dejó claro que estos eventos suelen producirse sin previo aviso, por lo que la única forma de reducir riesgos es estar preparados.

La secuencia sísmica comenzó exactamente a las 15:20 horas y originó más de 500 emergencias que requirieron la atención del sistema nacional, especialmente en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla.

Más de 14 mil personas resultaron afectadas como saldo de esos eventos, lo que remarca la urgencia de estar informados y preparados en el hogar, el trabajo, los centros educativos y las comunidades.

Recomendaciones claves para la prevención sísmica

Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:

  • Contar con un plan familiar de respuesta
  • Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
  • Establecer un punto de reunión para toda la familia
  • Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
  • Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos

Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Importancia de la información y la respuesta coordinada

Ante cualquier emergencia, la recomendación principal es activar el Sistema de Respuesta de Conred y comunicarse al teléfono nacional de emergencias 119. Además, se insta a mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales.

La experiencia de la secuencia sísmica de julio sigue siendo una lección vigente para la población. La prevención es una tarea colectiva y requiere el compromiso de todos: autoridades, familias, comunidades y sectores productivos. Adoptar medidas de preparación y fomentar la cultura de prevención puede salvar vidas ante futuras emergencias sísmicas en Guatemala.

* Con información de la Conred.

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