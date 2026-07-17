Conred verifica reportes de deslizamientos y grietas en algunos puntos tras fuerte sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que se mantiene el monitoreo correspondiente ante posibles incidentes por el fuerte sismo que se registró este viernes, 17 de julio, en el territorio guatemalteco y áreas fronterizas con México.
Ángela Leal, subsecretaria de Gestión de Riesgo de la entidad, explicó en entrevista con Emisoras Unidas que los delegados departamentales de Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán están haciendo la labor de recopilar toda la información de nivel de daños.
La funcionaria indicó que se verifica el efecto de deslizamientos y grietas en algunos puntos, aunque solamente se tienen reportes preliminares y determinarse la cantidad y ubicación de los incidentes a nivel nacional.
"Ahorita no se tiene reportes todavía de afectación en infraestructura, tanto viviendas como edificaciones. Eso se verifica y se trabaja para el seguimiento correspondiente", expresó.
Incidentes reportados tras sismo
La Cruz Roja Guatemalteca dio a conocer que, tras el sismo, se reportó la caída de un muro perimetral en la zona 3 de Quetzaltenango. Preliminarmente se conoció que el hecho no dejó personas heridas.
Además, hubo daños en la pared de una vivienda ubicada en la 15 avenida y 11 calle de la zona 1 de Quetzaltenango debido al movimiento telúrico. El personal de la referida entidad se encuentra haciendo el monitoreo correspondiente.
Otra área con afectaciones es la aldea El Recreo, en el municipio de San Marcos, donde hubo derrumbes.
Mientras tanto, durante el temblor, un vehículo estuvo a punto de quedar bajo escombros en San Pedro La Laguna, Sololá. El momento fue captado en video.