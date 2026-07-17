Conred reporta emergencias en seis departamentos tras sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó la alerta anaranjada institucional tras el sismo de magnitud 7.4 que se registró a las 8:48 de la mañana de este viernes, 17 de julio, y fue sensible en gran parte del territorio guatemalteco.
Valeria Urizar, vocera de la institución, explicó que ya se obtuvo información sobre daños en distintas regiones, por lo que se da el seguimiento correspondiente y se activaron los protocolos.
Emergencias y afectaciones en varias regiones
De forma preliminar, se registraron 20 emergencias vinculadas al movimiento telúrico. Los reportes iniciales distribuyen los incidentes en los siguientes departamentos:
- 7 en Quetzaltenango
- 5 en Sololá
- 3 en San Marcos
- 3 en Guatemala
- 1 en Totonicapán
- 1 en Retalhuleu
Las delegaciones departamentales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred están verificando cada reporte para entregar datos oficiales sobre el impacto del sismo.
Respuesta institucional activa
En respuesta al sismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres gestiona con sus delegaciones departamentales para validar la información llegada desde distintas comunidades. La labor de verificación busca precisar la magnitud de los daños y definir las acciones a seguir.
Las autoridades reiteran la importancia de recurrir a fuentes oficiales para obtener información confiable sobre la situación. Se pide a la ciudadanía evitar la difusión de rumores o datos no confirmados.
Recomendaciones para la población
La vocera de Conred hizo un llamado a la sociedad: En caso de emergencia o desastre, el número a marcar es el 119, teléfono nacional habilitado para responder a incidentes relacionados con fenómenos naturales.
Autoridades subrayan que la prevención es responsabilidad de todos e insisten en la importancia de actuar con prudencia y mantenerse informados.
"Es importante que se mantengan informados a través de los medios oficiales y ante cualquier situación de emergencia o desastre llame al número de teléfono de emergencia nacional 119", concluyó Urizar al reiterar la relevancia de la prevención colectiva.