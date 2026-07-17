Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos tras sismo

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases presenciales para este viernes 17 de julio en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, como medida preventiva tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes, cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Quetzaltenango.
La disposición aplica a centros educativos de los sectores público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se evalúan las condiciones de la infraestructura educativa.
En el resto del país, el Mineduc informó que corresponderá a las autoridades de cada centro educativo determinar si existen las condiciones necesarias para desarrollar actividades presenciales, priorizando en todo momento la seguridad de la comunidad educativa.
Según el boletín oficial, los reportes preliminares indican que directores y docentes activaron oportunamente los protocolos de evacuación y protección durante el evento sísmico, sin que se reportaran incidentes de gravedad en los centros educativos.
Asimismo, la cartera de Educación solicitó a las Direcciones Departamentales mantener un monitoreo permanente de la situación en coordinación con las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). También instruyó al personal a verificar el estado de la infraestructura escolar y reportar de inmediato cualquier daño para coordinar las acciones correspondientes.
Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan prevenir riesgos y garantizar condiciones seguras para el eventual retorno a las actividades educativas presenciales.