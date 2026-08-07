Costa Rica: La muerte del perro Thai conmueve al mundo

En las últimas horas, el nombre de Thai (Tailandés) se ha vuelto viral. Era un perro de 16 años con padecimientos de cáncer, y que lamentablemente murió. La ceremonia de despedida mar adentro que dio su dueño, el surfista costarricense Diego Jiménez, impactó las redes sociales y conmovió a todo el mundo.
Thai era un querido perro surfista de 16 años en Costa Rica que acompañó durante años al instructor de surf Diego Jiménez en las playas de Santa Teresa.
El famoso canino vivió junto a Diego Jiménez durante 16 años y era parte fundamental de su escuela de surf. Thai recibía a los turistas y alumnos principiantes en la orilla, y se hizo famoso por su habilidad y calma al acompañar a su dueño sobre la tabla de surf.
Tahi se ganó el cariño de la comunidad surfera nacional e internacional gracias a su nobleza y alegría.
El adiós a Thai
Thai murió a los 16 años tras una larga lucha contra el cáncer. Tras su muerte, Diego Jiménez organizó una conmovedora ceremonia de despedida en el mar de Santa Teresa.
Jiménez colocó pétalos de rosas sobre su cuerpo y navegó con él por última vez sobre una tabla de surf.
El video del adiós dio la vuelta al mundo en redes sociales, por lo conmovedor de la escena.
Último mensaje para Thai
Mediante su Instagram, Diego Jiménez dio detalles de lo que significó para él y la comunidad surfera su amigo Thai.
"El tailandés no era solo nuestro perro de surf. Él dio la bienvenida a principiantes nerviosos, esperó en la playa, celebró cada ola, y de alguna manera sabía exactamente quién necesitaba un amigo ese día. Estos son algunos de los recuerdos que dejó atrás", recordó Jiménez.
El surfista añadió: "Si nos encontraste por tailandeses, gracias. Si su historia tocó tu corazón, la mejor manera de honrarlo es mantener vivo su espíritu. Ven a atrapar una ola con nosotros. Cada lección de ahora en adelante lleva un pequeño pedazo de tailandés".