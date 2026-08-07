 Lamine Yamal cambia la camisola de España por la de Colombia
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Lamine Yamal cambia la camisola de España por la de Colombia

El campeón del mundo disfruta de unas vacaciones en Colombia, donde se le ha visto también de fiesta.

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Fotografía publicada en la cuenta de X del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Fotografía publicada en la cuenta de X del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez / FOTO: @FicoGutierrez
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El futbolista español Lamine Yamal continúa sus vacaciones por Colombia con la visita a Medellín, capital del departamento de Antioquia, a donde llegó vestido con la camiseta amarilla de la selección cafetera para disfrutar de la Feria de las Flores luego de coronarse como campeón del Mundial de 2026.

"Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente", escribió el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

Gutiérrez publicó una foto con el futbolista en la que se le ve sonriente, vestido con la camiseta y la chaqueta de la selección colombiana.

"Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble", añadió la autoridad.

Momento con Ryan Castro

Varios fanáticos publicaron además videos de Lamine Yamal durante una presentación del cantante colombiano Ryan Castro en la Comuna 13 de Medellín, donde se le vio interpretar 'El ritmo que nos une', un emblemático tema de la selección cafetera, y dirigirse al público asistente.

"Gracias por todo. Muy contento de estar aquí. A Ryan, por romper así siempre", dijo Yamal frente a los seguidores que lo ovacionaron.

El jugador del Barcelona, de 19 años, causó sensación el martes pasado con su visita a Cartagena de Indias, el destino que eligió para empezar sus vacaciones dentro de Colombia.

Lamine Yamal fue visto paseando por las calles del centro histórico de la ciudad caribeña acompañado por su equipo de seguridad, que lo resguardó de un grupo de fanáticos que se acercó al español para tomarse fotografías.

Desde que España se coronó como campeona del Mundial, el pasado 19 de julio frente a Argentina, los jugadores de la selección se han tomado vacaciones por diferentes destinos turísticos.

*Información EFE.  

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