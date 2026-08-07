Electrónica Panamericana: Innovaciones y Ofertas en Metrocentro

Electrónica Panamericana anunció la reapertura de su tienda en Metrocentro tras una remodelación significativa que busca ofrecer a sus clientes espacios más modernos y cómodos, así como una experiencia tecnológica renovada.
Con esta renovación, la tienda presenta una oferta integral, abarcando un amplio portafolio de productos en tecnología, línea blanca, electrodomésticos, telefonía, cómputo, audio e instrumentos musicales. La marca refuerza así su compromiso de acercar innovación y las mejores marcas a las familias guatemaltecas.
A partir del viernes 7 de agosto, y durante el sábado 8 y domingo 9 de agosto, la tienda ofrecerá promociones especiales, descuentos exclusivos y beneficios en distintas categorías para los visitantes que lleguen durante el periodo de reapertura.
La remodelación ha incorporado nuevos espacios para brindar mayor comodidad y una mejor exhibición de productos, además de integrar la atención en tienda con los canales digitales de Electrónica Panamericana, logrando una experiencia de compra más dinámica.
La renovación de la tienda Metrocentro representa un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento e innovación de la marca. La empresa busca seguir ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra moderna, respaldada por las mejores marcas, atención especializada y promociones exclusivas.
Eduardo Mayen, jefe de Mercadeo, explicó que para este fin de semana tendrán ofertas exclusivas y un descuento especial para sus clientes. Asimismo, destacó la nueva área de instrumentos para los apasionados por la música.
Con esta reapertura, Electrónica Panamericana reafirma su compromiso de inversión en Guatemala, fortaleciendo su presencia a nivel nacional y acercando soluciones tecnológicas para todos los hogares.
Para más información sobre promociones, horarios y productos disponibles, los interesados pueden consultar en su canal oficial: www.electronicapanamericana.com.