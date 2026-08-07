Michael Jackson regresa al cine: confirman el rodaje

La historia de Michael Jackson todavía tiene mucho que contar en la pantalla grande. Tras el éxito comercial de "Michael", la película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson, Lionsgate avanza con los planes para realizar una segunda entrega que continuará recorriendo la vida y carrera de una de las figuras más influyentes de la música.
Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, confirmó que el estudio contempla iniciar la producción de la secuela hacia finales de 2026 o principios de 2027. Si el calendario avanza según lo previsto, la nueva película podría llegar a los cines entre finales de 2027 y la primera mitad de 2028.
La noticia llega después del enorme desempeño comercial de la primera entrega, que superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia.
El fenómeno de "Michael"
La primera película sigue los pasos de Michael Jackson desde su infancia y sus primeros años junto a sus hermanos en The Jackson 5 hasta su transformación en una superestrella mundial.
La cinta está dirigida por Antoine Fuqua y tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante e hijo de Jermaine Jackson. Su parecido físico, movimientos y recreación de algunas de las actuaciones más recordadas de su tío se convirtieron en uno de los principales atractivos de la producción.
El reparto también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller como John Branca, abogado y asesor de Michael Jackson.
La historia de la primera entrega concluye durante la etapa de la gira Bad, a finales de los años ochenta, dejando varias décadas de la vida del artista todavía disponibles para ser exploradas cinematográficamente.
¿De qué tratará la segunda parte?
Por ahora, Lionsgate no ha revelado oficialmente qué acontecimientos abordará la secuela.
Sin embargo, debido al punto en el que termina la primera película, la continuación tendría ante sí una de las etapas más complejas y mediáticas de la trayectoria de Michael Jackson: desde finales de los años ochenta hasta los últimos años de su vida.
Esto podría incluir momentos relacionados con discos como Dangerous, HIStory y posteriormente Invincible, además de algunos de sus conciertos, transformaciones artísticas y la enorme atención mediática que rodeó su vida personal.
No obstante, qué episodios concretos serán incluidos continúa siendo una incógnita.
Escenas ya grabadas podrían aparecer en la secuela
Una de las particularidades de la segunda película es que Lionsgate no tendrá que comenzar completamente desde cero.
Durante la extensa producción de "Michael" se filmaron escenas que finalmente no fueron utilizadas en la versión estrenada en los cines.
Fogelson confirmó que existen varias secuencias, entre ellas importantes números musicales, que fueron rodadas previamente y que probablemente podrán incorporarse a la continuación.
Esto permitiría recuperar material realizado con Jaafar Jackson y el resto del elenco y, al mismo tiempo, ampliar la historia sin tener que recrear nuevamente determinadas etapas de la vida del cantante.
El estudio busca ahora determinar cómo utilizar ese material para construir una continuación que mantenga la escala de la primera producción.
Los cambios que atravesó la primera película
El desarrollo de "Michael" estuvo marcado por diferentes modificaciones antes de llegar a los cines.
La producción llegó a filmar acontecimientos posteriores a 1987, pero parte de ese material terminó fuera de la versión definitiva después de cambios realizados durante el proceso de producción y edición.
Uno de los asuntos más delicados fueron las acusaciones de abuso sexual que enfrentó Michael Jackson durante su vida. Variety ha informado que dificultades legales relacionadas con la representación cinematográfica de uno de esos casos obligaron a modificar parte del proyecto.
Esto llevó a realizar nuevas filmaciones y a replantear el cierre de la película.
Precisamente por ello existe material correspondiente a años posteriores que podría encontrar un nuevo espacio en la segunda entrega, aunque Lionsgate todavía no ha detallado exactamente qué escenas serán recuperadas.
Un éxito de más de mil millones de dólares
La decisión de continuar la historia llega respaldada por impresionantes cifras.
"Michael" superó los mil millones de dólares en recaudación mundial, convirtiéndose en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra y superando los registros globales de producciones como "Bohemian Rhapsody" y "Oppenheimer".
El resultado también representó un récord para Lionsgate, pues se convirtió en la primera producción distribuida por el estudio que supera los mil millones de dólares en la taquilla mundial.
El fenómeno demostró que, más de 17 años después de la muerte del cantante, ocurrida el 25 de junio de 2009, su figura continúa despertando enorme interés alrededor del mundo.
Jaafar Jackson volvería como su famoso tío
Aunque todavía quedan detalles por anunciar oficialmente sobre el elenco completo de la segunda entrega, la continuidad de la historia gira alrededor de Jaafar Jackson como Michael.
Su elección tuvo desde un principio un componente especialmente familiar: Jaafar es hijo de Jermaine Jackson y, por lo tanto, sobrino directo del "Rey del Pop".
Antes del estreno, el director Antoine Fuqua había destacado el trabajo realizado por el joven actor para recrear tanto los movimientos como la presencia escénica de Michael.
Su interpretación también tuvo que recorrer distintas etapas de la evolución física y artística del cantante, algo que podría adquirir todavía mayor relevancia si la segunda película se concentra en las décadas de los noventa y los dos mil.
¿Cuándo se estrenará "Michael 2"?
Todavía no existe una fecha exacta para el estreno. Los planes actuales de Lionsgate apuntan a comenzar las grabaciones hacia finales de 2026 o principios de 2027, mientras que la llegada a las salas cinematográficas se contempla para finales de 2027 o durante la primera mitad de 2028.