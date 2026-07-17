 Sismos en Guatemala: Magnitudes y réplicas

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Sismos en Guatemala: Naturaleza de los eventos, magnitudes y réplicas

El Insivumeh detalló que se presentó el evento premonitor, el principal y una serie de réplicas.

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El director del Insivumeh, Edwin Rojas, durante conferencia de prensa sobre los sismos registrados el viernes 17 de julio de 2026., Conred
El director del Insivumeh, Edwin Rojas, durante conferencia de prensa sobre los sismos registrados el viernes 17 de julio de 2026. / FOTO: Conred
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brindó detalles sobre la naturaleza de la jornada sísmica que se ha presentado este viernes, 17 de julio, las áreas donde ha generado mayor intensidad y los efectos en el territorio nacional.

En conferencia de prensa, Edwin Rojas, director de la institución, explicó que a las 07:20 horas se registró un primer evento, el cual describió como el "premonitor". Este se dio en el océano Pacífico, a una profundidad de 3.88 kilómetros, siendo este el indicio de lo que podía pasar sucesivamente.

Después, a las 08:48 horas, la red sismológica nacional de Guatemala identificó otro sismo de 5.6, a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en las regiones del océano Pacífico y sensible principalmente en Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez. Aunque tras a verificación correspondiente y recopilación de datos, se confirmó que la magnitud fue de 7.4.

"El primero de los eventos sísmicos se caracterizó por ser premonitor, luego se dio el principal, que se ubicó frente al océano Pacífico, en las costas de Chiapas, México, con magnitud de 7.4. Fue sensible en todo el territorio nacional y se debió principalmente a que su epicentro, que se situó a 18 km de profundidad, fue resultado del proceso de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe", señaló.

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La medida aplica para San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

El experto aclaró que no se trata de un enjambre sísmico, sino que se ha vuelto a tener un sistema de sismos caracterizado por uno principal y réplicas que se han sentido en el territorio, que hasta el momento suman 42, y se han estado sintiendo.

Las réplicas se han podido monitorear principalmente en el área del epicentro del sismo de 7.4 y han tenido magnitudes entre los 3.4 y 6.1. Algunas han sido sensibles, principalmente en la parte sur. Mientras que otras, por la naturaleza de su intensidad, no se han sentido.

Alerta de tsunami para Guatemala

El director del Insivumeh explicó que, tras el sismo principal, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió un comunicado de alerta de tsunami para las costas de Guatemala. A su vez, añadió, fue difundido oportunamente a través de boletines del Insivumeh.

Agregó que esta alerta fue cancelada aproximadamente a las 11:04 horas, después del arribo de los primeros efectos del oleaje que se incrementó en San Marcos y la costa, entre 30 y 34 centímetros por arriba de lo normal de la línea del oleaje.

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