 Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitud

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitud

La entidad compartió información oficial sobre el fuerte temblor de esta mañana.

Compartir:
Temblor de magnitud 7.4 en costas entre México y Guatemala., Insivumeh
Temblor de magnitud 7.4 en costas entre México y Guatemala. / FOTO: Insivumeh
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el sismo ocurrido a las 08:48 horas de este viernes, 17 de julio, tuvo una magnitud de 7.4, con región epicentral en el Océano Pacífico.

De forma preliminar, se conoció que el temblor tuvo magnitud de 5.6, pero tras analizar los reportes emitidos por el ente científico se actualizó y emitió la información oficial.

"Siguiendo los protocolos institucionales se llevó a cabo la revisión manual, conforme se tenía más información a disposición, y este dato fue actualizado sobre el evento que se dio en las costas del Pacífico, frente a Chiapas, México, muy cercano con el territorio nacional", explicó Robin Yani, experto de la sección de Sismología.

Guatemala, territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.

Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala.  Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

Recomendaciones por sismo

La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

En Portada

Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitudt
Nacionales

Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitud

10:29 AM, Jul 17
Conred verifica reportes de deslizamientos y grietas en algunos puntos tras fuerte sismot
Nacionales

Conred verifica reportes de deslizamientos y grietas en algunos puntos tras fuerte sismo

09:59 AM, Jul 17
Arévalo llama a la población a la calma tras fuerte sismot
Nacionales

Arévalo llama a la población a la calma tras fuerte sismo

10:07 AM, Jul 17
Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos tras sismot
Nacionales

Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos tras sismo

11:09 AM, Jul 17
Guatemala podría presentar variaciones en nivel de la marea tras sismot
Nacionales

Guatemala podría presentar variaciones en nivel de la marea tras sismo

11:05 AM, Jul 17

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolArgentinaGuatemalaEstados UnidosFIFAInglaterraMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar