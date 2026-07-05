Insivumeh reporta temblor de 3.2 grados en Alta Verapaz

El área de sismología del Insivumeh reportó que la mañana de este domingo, 5 de julio de 2026, ocurrió un temblor de 3.2 grados en el territorio nacional, con epicentro en el departamento de Alta Verapaz. Según el ente científico, el fenómeno ocurrió a las 9:57 horas, aunque el mismo no causó alarma entre la población de los lugares cercanos al epicentro del mismo.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no reportó emergencias derivado del fenómeno por medio de sus canales oficiales. Los cuerpos de socorro tampoco dieron detalle de emergencias cubiertas a causa del sismo.
En el contexto del temblor, el ente científico informó ayer que en las últimas 24 horas se reportaban 21 sismos en el territorio nacional, de los que ninguno fue reportado como sensible por los guatemaltecos.
Asimismo, el ente subrayó que en lo que va de 2026 suman 3 mil 546 temblores, de los cuales 79 han sido reportados como sensibles, pero sin causar daños o temor entre los residentes del territorio nacional.
En otras noticias: Una gran cantidad de deportistas abarrotó la 7a. avenida de la zona 4, con dirección hacia las zonas 1 y 9 de la capital, en la Carrera por la Paz.
¿Qué hacer en caso de temblor?
La Secretaría Ejecutiva de Conred hizo un llamado a la población para a mantenerse informada y preparada ante la actividad sísmica que pueda presentarse en el territorio nacional, fortaleciendo acciones preventivas para salvaguardar la vida.
Para ello solicitó estar preparados, porque eso puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Por ello, recomendó elaborar su Plan Familiar de Respuesta, en el que se identifiquen roles, puntos de encuentro y rutas de evacuación seguras.
La entidad también aseguró que se debe contar con la Mochila de las 72 Horas con los insumos necesarios para cada integrante del hogar, así como un kit de emergencias para mascotas.
"Mantenga los números de emergencia en un lugar visible y actualizados. En caso de emergencia, manténgase informado a través de las cuentas oficiales de la CONRED y del INSIVUMEH, evitando difundir rumores o información no verificada", indicaron.