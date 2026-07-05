Carrera por la Paz de la PNC atraviesa las zonas 1, 4 y 9

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala alertaron que varias personas participan en una carrera organizada por la Policía Nacional Civil (PNC), llamada "Carrera por la Paz", durante este domingo, 5 de julio de 2026. La entidad de seguridad informó que este evento se desarrolla en su quinta edición, para un recorrido de 10K.
La PNC de Guatemala informó que el evento deportivo se celebra como parte de la conmemoración del 29 aniversario de la PNC. La instancia gubernamental agregó que en el evento participan aspirantes del 28 Curso de Comandos de Operaciones Antinarcóticas de la SGAIA.
La PNC agregó que la Carrera por la Paz, también llamada "Policía por la Paz 10K", instaló su saluda en la Plaza Italia, ubicada frente a la Municipalidad de Guatemala. Previo al banderazo de salida, los deportistas desarrollaron actividades de calentamiento previas a la justa deportiva.
"Esta carrera reúne a familias, integrantes de distintas unidades operativas y especialidades de la PNC", informaron en los canales oficiales de la entidad policial. Asimismo, destacaron la presencia de varios funcionarios de la cúpula de la PNC para el desarrollo de la carrera.
En otras noticias: Los cuerpos de socorro trabajaron varias horas para extraer al fallecido, de una hondonada de al menos 180 metros.
Carrera por la paz con tres categorías
Los organizadores informaron que para este evento deportivo cuentan con las categorías de libre femenina, libre masculina y capacidades especiales, con el objetivo de promover la sana convivencia a través del deporte.
En imágenes, se pudo constatar que la carrera organizada por la PNC tuvo una buena convocatoria de deportistas, quienes llenaron las distintas arterias viales de la Ciudad de Guatemala, con destino hacia la zona 1, donde finalizará el evento deportivo, frente a la sede de la PNC, en el barrio Gerona, informaron las autoridades de tránsito de la capital.