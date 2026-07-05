 Carrera por la Paz de la PNC atraviesa las zonas 1, 4 y 9

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Nacionales

Carrera por la Paz de la PNC atraviesa las zonas 1, 4 y 9

Una gran cantidad de deportistas abarrotó la 7a. avenida de la zona 4, con dirección hacia las zonas 1 y 9 de la capital, en la Carrera por la Paz.

Compartir:
Autoridades de tránsito compartieron imágenes del recorrido de la Carrera por la Paz., Amílcar Montejo.
Autoridades de tránsito compartieron imágenes del recorrido de la Carrera por la Paz. / FOTO: Amílcar Montejo.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala alertaron que varias personas participan en una carrera organizada por la Policía Nacional Civil (PNC), llamada "Carrera por la Paz", durante este domingo, 5 de julio de 2026. La entidad de seguridad informó que este evento se desarrolla en su quinta edición, para un recorrido de 10K.

La PNC de Guatemala informó que el evento deportivo se celebra como parte de la conmemoración del 29 aniversario de la PNC. La instancia gubernamental agregó que en el evento participan aspirantes del 28 Curso de Comandos de Operaciones Antinarcóticas de la SGAIA.

La PNC agregó que la Carrera por la Paz, también llamada "Policía por la Paz 10K", instaló su saluda en la Plaza Italia, ubicada frente a la Municipalidad de Guatemala. Previo al banderazo de salida, los deportistas desarrollaron actividades de calentamiento previas a la justa deportiva.

"Esta carrera reúne a familias, integrantes de distintas unidades operativas y especialidades de la PNC", informaron en los canales oficiales de la entidad policial. Asimismo, destacaron la presencia de varios funcionarios de la cúpula de la PNC para el desarrollo de la carrera.

En otras noticias: Los cuerpos de socorro trabajaron varias horas para extraer al fallecido, de una hondonada de al menos 180 metros.

Accidente deja un fallecido en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango

Los cuerpos de socorro trabajaron varias horas para extraer al fallecido, de una hondonada de al menos 180 metros.

Carrera por la paz con tres categorías

Los organizadores informaron que para este evento deportivo cuentan con las categorías de libre femenina, libre masculina y capacidades especiales, con el objetivo de promover la sana convivencia a través del deporte.

En imágenes, se pudo constatar que la carrera organizada por la PNC tuvo una buena convocatoria de deportistas, quienes llenaron las distintas arterias viales de la Ciudad de Guatemala, con destino hacia la zona 1, donde finalizará el evento deportivo, frente a la sede de la PNC, en el barrio Gerona, informaron las autoridades de tránsito de la capital.

En Portada

Localizan un arma de fuego en la cárcel Renovación 1t
Nacionales

Localizan un arma de fuego en la cárcel Renovación 1

11:14 AM, Jul 04
Suspenden búsqueda por accidente aéreo en Chimaltenangot
Nacionales

Suspenden búsqueda por accidente aéreo en Chimaltenango

06:12 PM, Jul 04
FIFA celebró los 250 años de EE. UU. con un show inolvidable previo al Paraguay vs. Franciat
Universo Futbol

FIFA celebró los 250 años de EE. UU. con un show inolvidable previo al Paraguay vs. Francia

03:17 PM, Jul 04
Mbappé marca ante Paraguay y queda a un gol de Messi en la historia mundialistat
Universo Futbol

Mbappé marca ante Paraguay y queda a un gol de Messi en la historia mundialista

06:01 PM, Jul 04
El romántico mensaje que recibió Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, tras su gol ante Argentinat
Universo Futbol

El romántico mensaje que recibió Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, tras su gol ante Argentina

07:04 PM, Jul 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoArgentinaBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar