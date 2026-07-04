Accidente deja un fallecido en Huehuetenango

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó que un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 65 años, durante la mañana de este sábado, 4 de julio de 202. La entidad indicó que el automotor cayó a un barranco de al menos 180 metros de profundidad, por causas que se desconocen.
Agregaron que el servicio estuvo a cargo de elementos de Bomberos Voluntarios de la 17 Compañía, quienes hicieron todos los procedimientos para la recuperación del cuerpo. Según los paramédicos, el accidente ocurrió en el sector conocido como "La Piedrinera", del municipio de Chiantla.
Testigos indicaron que la víctima del accidente de tránsito era originario del caserío Cheniguits Grande, municipio de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango. Las autoridades realizan los trabajos de investigación para averiguar las razones del accidente de tránsito y para identificar al fallecido.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima se conducía en un vehículo tipo agrícola con placas de circulación P-822GFB, reportaron los técnicos en urgencias médicas. Tras las labores de rescate, el cuerpo fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.
En otras noticias: Bernardo Arévalo envía saludo a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori; el Presidente de la República utilizó sus canales oficiales para expresar sus mejores deseos.
Rescatistas recuperan al fallecido tras accidente
Los rescatistas compartieron imágenes del trabajo necesario para hacer la recuperación en el lugar del accidente, para ello, varios rescatistas tuvieron que descender al fondo del barranco, para posteriormente extraer a la víctima con la ayuda de varias herramientas.
Los uniformados instalaron postes en el lugar del accidente para lanzar lazos que permitieran extraer la camilla en la que fue colocado el cuerpo del fallecido. Por el momento no se ha establecido el nombre de la víctima.
El Ministerio Público trabaja en el lugar del accidente para determinar la identidad de la víctima mortal.