 Guatemala cosecha cinco medallas en Santo Domingo 2026
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Guatemala cosecha cinco medallas en Santo Domingo 2026

Un sábado fructífero tuvo la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Alejandra Higueros, José Ramos y César Aguilar con medallas centroamericanas y del caribe
Alejandra Higueros, José Ramos y César Aguilar con medallas centroamericanas y del caribe / FOTO: COG
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La selección de taekwondo fue la gran protagonista en el primer día oficial de competencias en Santo Domingo 2026, gracias a las actuaciones de Alejandra Higueros y César Aguilar, quienes aportaron tres medallas para Guatemala: una de oro, una de plata y una de bronce en la modalidad de poomsae.

Fue un sábado de grandes alegrías para la delegación nacional. La selección de bádminton también celebró la medalla de plata en equipos mixtos, mientras que José Ramos conquistó el bronce en judo, en la categoría de -60 kilogramos, resultados que engrandecen la participación de Guatemala en las justas regionales.

Al término de la jornada, Guatemala sumó cinco preseas, que le permitieron ubicarse en el quinto lugar del medallero, empatado con República Dominicana. Durante el sábado también vieron acción deportes como aguas abiertas, tiro con arco, tenis de campo, golf, skeet (tiro deportivo), ciclismo, ajedrez, ráquetbol, polo acuático, entre otros.

La primera medalla en Santo Domingo 2026

Alejandra Higueros se convirtió en la primera medallista guatemalteca de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar la medalla de oro en la modalidad de poomsae tradicional individual. La atleta completó una sobresaliente rutina que le otorgó una puntuación de 8.530, superando a Seo Lee, de México, y a Arelis Medina, de Puerto Rico.

"Estoy feliz y agradecida con mi familia, con Dios, con mi equipo, con mi Federación y con el Comité Olímpico por el respaldo que me han brindado a lo largo del año. El objetivo siempre fue venir a Santo Domingo y conseguir un buen resultado. Gracias a Dios se logró", indicó la atleta de 24 años.

Guatemala obtiene su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guatemala abrió su medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias al oro de Alejandra Higueros, quien brilló en la modalidad de poomsae.

"Este oro significa muchos momentos felices y también difíciles, pero sobre todo me llena de orgullo porque hay muchas personas detrás de este logro. Estoy feliz porque también represento a mis compañeros de la delegación y a millones de guatemaltecos", agregó la seleccionada nacional.

Higueros también volvió a subir al podio junto a César Aguilar, al conquistar la medalla de plata en poomsae parejas mixtas freestyle. Horas antes, Aguilar había ganado el bronce en poomsae tradicional individual. La actividad del taekwondo continuará este domingo con las competencias en la modalidad de combate.

*Información del COG. 

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