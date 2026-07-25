 Bon Jovi abandona el escenario tras problemas de salud
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Bon Jovi abandona el escenario tras presentar problemas de salud

En pleno concierto, Bon Jovi anuncia que no puede continuar por problemas de salud.

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Bon Jovi interrumpe concierto en Nueva York por problemas de salud y anuncia show gratuito para los asistentes., Redes sociales.
Bon Jovi interrumpe concierto en Nueva York por problemas de salud y anuncia show gratuito para los asistentes. / FOTO: Redes sociales.
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El cantante Jon Bon Jovi sorprendió a sus seguidores durante su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York, luego de detener el concierto antes de lo previsto debido a un problema de salud que le impidió continuar con el espectáculo.

El show del 23 de julio llevaba aproximadamente 90 minutos cuando el vocalista de Bon Jovi decidió dirigirse al público para explicar que no se encontraba en condiciones de completar el repertorio preparado para esa noche.

Antes de abandonar el escenario, el artista anunció una medida inesperada para compensar a los asistentes: quienes adquirieron entradas para esa presentación podrán utilizarlas para ingresar a un nuevo concierto gratuito, cuya fecha será anunciada posteriormente.

Conserven sus boletos", fue el mensaje que transmitió a sus seguidores, quienes deberán esperar la información oficial sobre el día y las condiciones del nuevo espectáculo.

Próximas fechas programadas del grupo sufrirán cambios

Hasta ahora, los organizadores no han revelado cuándo se realizará la nueva presentación ni si tendrá modificaciones respecto al concierto suspendido. Tampoco se ha confirmado si las próximas fechas programadas del grupo sufrirán cambios debido al estado de salud del cantante.

De acuerdo con información proporcionada por el representante de Bon Jovi al medio estadounidense Page Six, el músico presentó una infección en los senos paranasales, conocida como sinusitis, una condición que afectó su capacidad para continuar con el espectáculo.

El concierto en Nueva York formaba parte del regreso de Bon Jovi a los escenarios, una etapa esperada por sus seguidores luego de los problemas vocales que el cantante ha enfrentado en los últimos años.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar el anuncio oficial de la nueva fecha, mientras los boletos del concierto interrumpido serán la llave de acceso para la próxima presentación sin costo adicional.

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