 Jóvenes agreden brutalmente a otros en Antigua: video impactante
Viral

Captan momento en que varios jóvenes golpean brutalmente a otros en Antigua

Grabación muestra agresión contra jóvenes en la vía pública de Antigua Guatemala.

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Video muestra agresión contra jóvenes en la vía pública de Antigua Guatemala., Captura de pantalla video de X.
Video muestra agresión contra jóvenes en la vía pública de Antigua Guatemala. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra un acto de violencia registrado la noche del pasado 15 de agosto en el sector de El Panorama, Antigua Guatemala. Las imágenes han generado preocupación y llamados para que las autoridades investiguen lo ocurrido.

El clip, con una duración aproximada de un minuto y 30 segundos, fue grabado por un testigo desde otro vehículo. En la grabación se observa a varios jóvenes que descienden de un automóvil y agreden físicamente a otro joven hasta dejarlo inconsciente sobre la vía pública.

El motivo que habría originado el altercado aún se desconoce. Sin embargo, en las imágenes se observa que algunos de los presuntos agresores consumen bebidas alcohólicas mientras permanecen en el lugar.

De acuerdo con la información difundida junto con el video, como consecuencia del ataque dos personas habrían resultado gravemente heridas. Una de ellas sería amigo de otro joven que aparece en la grabación, aunque la agresión en su contra no quedó registrada en las imágenes.

Identifican placas del vehículo en el que huyeron

Tras el incidente, los presuntos responsables habrían escapado del lugar a bordo de un vehículo con placas de circulación P415DKH.

La grabación fue compartida en redes sociales como una denuncia pública y con el objetivo de solicitar la intervención de las autoridades para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a establecer la identidad o ubicación de los sospechosos la comunique a las autoridades correspondientes.

Las personas que compartieron la denuncia también recomendaron evitar cualquier confrontación con los presuntos responsables y permitir que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y acciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con este caso.

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