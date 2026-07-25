Vozinha, revelación del Mundial, ya tiene nuevo equipo

Tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026, el veterano arquero llegará a la liga chilena para firmar con el Colo Colo.

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera. El experimentado guardameta de Cabo Verde jugará en Colo Colo, luego de que la dirigencia del club chileno confirmara que existe un acuerdo y que solo restan detalles administrativos antes de oficializar el fichaje. El portero llegará a Santiago en los próximos días para someterse a los exámenes médicos correspondientes y completar su incorporación al líder de la liga chilena.

La noticia llega apenas semanas después de la histórica actuación de Cabo Verde en el Mundial 2026. Vozinha fue una de las grandes revelaciones del torneo al contribuir al empate frente a España, que terminó consagrándose campeona, y a la resistencia de su selección ante Argentina, finalista del certamen. Sus intervenciones bajo los tres palos lo convirtieron en un fenómeno viral y le permitieron ganar un enorme reconocimiento internacional.

Vozinha jugará en el futbol de Chile

El impacto del arquero trascendió lo deportivo. Durante el Mundial acumuló millones de seguidores en redes sociales y su popularidad se disparó hasta alcanzar cerca de 30 millones de seguidores en Instagram. Además, fue incluido en el XI ideal de la FIFA elegido por los aficionados, superando en la votación a figuras consolidadas como Unai Simón y Emiliano "Dibu" Martínez, un reflejo del impacto que tuvo su desempeño en la percepción del público.

Desde Colo Colo, el presidente Aníbal Mosa confirmó públicamente la operación y aseguró que el club ya recibió la aprobación del entorno del jugador y de su representante. Aunque no se revelaron los términos económicos del contrato, la llegada de Vozinha representa una apuesta por la experiencia y el liderazgo en un equipo que pelea por el título nacional. Si no surge ningún inconveniente en la revisión médica, el arquero caboverdiano se convertirá oficialmente en nuevo jugador del caciquey protagonizará uno de los movimientos más llamativos del mercado sudamericano.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

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