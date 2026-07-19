Jorge Campos sorprende a Vozinha con inesperado regalo tras el Mundial 2026

Vozinha presume el inesperado regalo que recibió de Jorge Campos.

El histórico desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 permitió que varios de sus jugadores se dieran a conocer a nivel internacional. Entre ellos destacó Vozinha, el guardameta que se convirtió en una de las figuras de la selección africana y que recibió un reconocimiento especial de una leyenda del futbol mexicano.

En los días previos a la final entre España y Argentina, Vozinha coincidió con Jorge Campos durante un evento de la FIFA en Nueva York. El encuentro terminó con un gesto especial: el exportero mexicano le obsequió una de sus reconocidas camisetas multicolores.

Campos no se limitó a entregar la prenda. En la parte posterior escribió un mensaje dedicado al guardameta africano: "Para mi amigo. El mejor portero 2026". Además, destacó públicamente el desempeño de Vozinha y aseguró que, para él, fue el mejor arquero del torneo.

El homenaje tuvo un significado especial para el portero de Cabo Verde, cuya selección protagonizó una actuación histórica en su primera participación en una Copa del Mundo. El equipo africano avanzó hasta los dieciseisavos de final, instancia en la que fue eliminado por Argentina, vigente campeona.

Vozinha agradeció el gesto de Campos

Vozinha agradeció el gesto de Campos a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje dirigido al exguardameta mexicano: "Un fuerte abrazo para la leyenda Jorge Campos".

El momento también reunió a otras figuras históricas del fútbol, entre ellas el brasileño Cafu, el colombiano René Higuita y el mexicano Luis Hernández. En uno de los videos difundidos por Campos se observa cómo presentó a Vozinha con Higuita y, posteriormente, ambos arqueros protagonizaron el intercambio de camisetas.

Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron reacciones de aficionados, quienes destacaron el reconocimiento de una leyenda hacia una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

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