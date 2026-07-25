Oro de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Alejandra Higueros le dio a Guatemala la primera medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al subir al podio en la modalidad de poomsae de taekwondo durante la jornada inaugural de competencias en Santo Domingo, República Dominicana. La destacada atleta confirmó las expectativas que la colocaban entre las principales favoritas y abrió el medallero nacional con una actuación de gran nivel.
Higueros llegó a la cita regional como una de las figuras más fuertes de la disciplina y respaldó ese cartel con una presentación sobresaliente. La guatemalteca, actual número uno del mundo en poomsae, demostró precisión, técnica y consistencia para asegurar un lugar entre las mejores de la competencia, consolidando además su estatus como una de las máximas referentes del taekwondo internacional.
La delegación de Guatemala en Santo Domingo
El logro tiene un significado especial, ya que Higueros también fue una de las dos abanderadas de la delegación guatemalteca durante la ceremonia inaugural. Su actuación representa un impulso anímico para el resto del equipo nacional, que buscará mantener el protagonismo a lo largo del evento y sumar nuevas preseas en distintas disciplinas.
Guatemala participa en esta edición de los Juegos con una delegación histórica de 480 deportistas, la más numerosa que ha presentado en este certamen. La representación nacional supera los registros de Mayagüez 2010, cuando compitieron 416 atletas, y de Barranquilla 2018, con 428. Con las competencias programadas hasta el 8 de agosto, el país aspira a firmar una de sus actuaciones más destacadas en la historia de la justa regional.