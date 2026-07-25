 ¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.
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¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.

Trump sorprende con anuncio sobre su futuro político.

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Donald Trump señalando con el dedo, EFE
Donald Trump señalando con el dedo / FOTO: EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras bromear con la posibilidad de buscar otro mandato durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el viernes 24 de julio en Washington. Aunque sus declaraciones fueron realizadas en un tono humorístico, rápidamente despertaron reacciones debido a que la Constitución estadounidense impide que una persona sea elegida presidente en más de dos ocasiones.

Durante su intervención ante periodistas, funcionarios e invitados, Trump afirmó que tenía una "exclusiva" para ayudar a mejorar las audiencias de los medios de comunicación. Acto seguido, anunció entre risas su supuesta intención de competir nuevamente por la Presidencia y aseguró que ya había ganado tres elecciones, por lo que estaba dispuesto a "hacerlo otra vez".

Para reforzar la broma, el mandatario se colocó una gorra roja con la frase "Trump 2028", un gesto que provocó aplausos y risas entre algunos asistentes, mientras otros interpretaron el comentario como una nueva provocación hacia sus críticos.

Nueva candidatura presidencial enfrenta un obstáculo legal

Las declaraciones también retomaron una de las afirmaciones que Trump ha repetido desde hace años: que ganó las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, los resultados oficiales certificaron la victoria del entonces candidato demócrata Joe Biden, quien asumió la Presidencia en enero de 2021.

Pese al comentario del mandatario, la posibilidad de una nueva candidatura presidencial enfrenta un obstáculo legal. La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida para ocupar la Presidencia en más de dos ocasiones, por lo que Trump no podría postularse nuevamente en 2028 bajo la legislación vigente.

Modificar esa disposición requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo que necesita un amplio respaldo político y la aprobación de los estados.

Aunque el comentario fue presentado como una broma dentro de un discurso cargado de humor y críticas hacia la prensa, volvió a colocar a Trump en el centro del debate político y reavivó las discusiones sobre sus constantes referencias a permanecer más tiempo en la Casa Blanca.

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