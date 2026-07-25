Suman 478 sismos cómo réplica al temblor del 17 de julio

Después del temblor de 7.4 grados del pasado viernes 17 de julio de 2026, el departamento de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) contabilizó un total de 478 sismos, como réplica a ese evento. Según un reporte de este sábado, 25 de julio de 2026, tras el evento ocurrido el viernes antepasado, la población guatemalteca ha reportado como sensibles 34 temblores.
Desde que empezó la actividad en este sector del Océano Pacífico, el ente científico ha contabilizado movimientos sísmicos que van desde los 2.5 grados, hasta los 7.4, que fue el más grande reportado el citado viernes.
El último de los sismos de magnitud relevante, asociado esta secuencia, es de magnitud 5.5 grados, informó el Insivumeh. La entidad añadió que ese temblor fue registrado a las 23:26 horas del viernes 24 de julio del 2026.
"El Insivumeh continúa con el monitoreo permanente de esta actividad sísmica", aseguró el ente científico, que también presentó un mapa de Guatemala con los eventos sísmicos registrados y con gráficas que mostraron la distribución temporal de los sismos.
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Recomendaciones ante los sismos que se puedan presentar
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
De acuerdo con los registros del Insivumeh, durante 2026 se registraron más de 3,720 sismos en el territorio nacional, lo que resalta la importancia de que la población conozca cómo actuar antes, durante y después de un movimiento sísmico para proteger su vida y la de su familia.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta e identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.