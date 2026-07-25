Influencer alcanzó la fama tras hacer supuesto pacto

Un antiguo video de la influencer chilena Naya Fácil volvió a cobrar relevancia en redes sociales luego de que usuarios rescataran un fragmento de una transmisión en vivo en la que habla sobre un supuesto pacto con el diablo para cambiar el rumbo de su vida. La grabación, que comenzó a viralizarse en TikTok y otras plataformas, ha provocado un intenso debate entre sus seguidores y la comunidad esotérica.
En el video, la creadora de contenido relata que cuando atravesaba una complicada situación económica decidió escribir una carta dirigida al "Señor Diablo", en la que pidió dejar atrás la pobreza y cumplir varios de sus mayores anhelos. Entre las peticiones que mencionó se encontraban tener una casa propia, comprar un automóvil, mejorar su apariencia física y alcanzar el éxito.
Señor Diablo, por favor, necesito que tenga mi casa, que tenga mi auto, que me arregle el cuerpo", recuerda Naya Fácil durante la transmisión, asegurando que esa decisión marcó un antes y un después en su vida.
Con el paso de los años, la influencer se convirtió en una de las figuras más populares de Chile en redes sociales, donde constantemente comparte su estilo de vida, la compra de propiedades, un vehículo Tesla y otras adquisiciones que han llamado la atención de millones de seguidores.
@programa.sin.filt
Se viraliza video de #nayafacil Que hizo hace años un pacto con el diablo #fypage #farandula #envivo🔴 #chismesito♬ original sound - Julia TK
Lenguaje corporal de Naya Fácil
La polémica aumentó luego de que la creadora de contenido esotérico Bárbara Bruja Libre analizara el video y afirmara que, desde su perspectiva, el lenguaje corporal de Naya Fácil indicaría que estaba recordando un hecho que considera real y no relatando una simple historia o una broma.
Otro de los aspectos que más comentarios generó fue la supuesta duración del acuerdo. Según la propia influencer, el pacto tendría como límite los 45 años de edad, momento en el que, de acuerdo con su relato, terminarían tanto su prosperidad económica como su vida.
Hasta el momento, Naya Fácil no ha respondido públicamente a la nueva viralización del video. Tampoco existe evidencia que confirme la existencia del supuesto pacto, por lo que sus declaraciones continúan siendo interpretadas de distintas maneras por los usuarios en redes sociales, donde el tema sigue generando miles de reacciones y comentarios.