 Ivanna Bonilla Juramentada como Nueva Diputada en Congreso
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Congreso juramenta a Ivanna Bonilla como nueva diputada

Ivanna Bonilla asume curul en el Congreso tras fallecimiento de Juan Ignacio Quijada.

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Ivanna Bonilla Oliva asume como diputada tras juramentación en el Congreso., Omar Solís.
Ivanna Bonilla Oliva asume como diputada tras juramentación en el Congreso. / FOTO: Omar Solís.
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El Congreso de la República juramentó este martes 18 de agosto a Ivanna Bonilla Oliva como diputada, luego de aprobar el Acuerdo 18-2026, mediante el cual se formalizó la vacante generada por el fallecimiento de Juan Ignacio Quijada Heredia.

Bonilla Oliva prestó juramento ante el pleno y asumió oficialmente sus funciones como integrante del Organismo Legislativo. La nueva congresista formará parte de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La diputada participó en las elecciones generales de 2023 como candidata por el departamento de Chiquimula. Su llegada al Legislativo se produce ahora tras la aplicación del procedimiento establecido para cubrir el espacio que quedó disponible.

UNE suma un voto más dentro del pleno del Congreso

Con su incorporación, la UNE suma un voto más dentro del pleno del Congreso. El bloque es dirigido por Inés Castillo, como jefe de bancada, y Lourdes Teresita de León, como subjefa.

La nueva legisladora tendrá entre sus responsabilidades participar en las sesiones plenarias, integrar comisiones de trabajo y ejercer las atribuciones que corresponden a los diputados durante el actual período legislativo.

Su incorporación ocurre en un momento en que la bancada UNE mantiene participación en las principales discusiones del Congreso. El nuevo voto se suma a las decisiones que el bloque deberá asumir durante las próximas sesiones y al trabajo de las comisiones en las que tenga representación.

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