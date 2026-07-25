 Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FC
Deportes

Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FC

El delantero guatemalteco inició oficialmente su aventura con el DPMM FC al marcar en su primer partido, en el empate (2-2), ante el Tampines Rovers por la Copa Presidente de Indonesia.

Compartir:
Celebración de Óscar Santis en su debut con el DPMM FC - DPMM FC
Celebración de Óscar Santis en su debut con el DPMM FC / FOTO: DPMM FC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El delantero guatemalteco Óscar Santis tuvo un estreno soñado con el DPMM FC al marcar en su debut oficial durante la primera jornada de la Copa Presidente de Indonesia. El conjunto de Brunéi empató 2-2 frente al Tampines Rovers de Singapur en un compromiso que dejó buenas sensaciones para el atacante nacional, quien necesitó apenas unos minutos sobre el terreno de juego para hacerse presente en el marcador y comenzar con el pie derecho su nueva etapa en el futbol asiático.

Santis inició el encuentro en el banquillo y fue enviado al campo al inicio del segundo tiempo. Su impacto fue inmediato, ya que al minuto 59 aprovechó una oportunidad para convertir el 2-1 parcial a favor del DPMM FC, desatando la celebración de sus compañeros. Sin embargo, la ventaja no duró demasiado, pues el Tampines Rovers encontró el empate al minuto 70 para decretar el 2-2 definitivo. Aun así, la actuación del guatemalteco fue uno de los aspectos más destacados del partido y dejó una grata impresión en su presentación con el club.

Así es el club donde jugará Óscar Santis

El DPMM FC es una de las instituciones más representativas del futbol de Brunéi. Fundado en 1994 y vinculado a la familia real del sultanato, el equipo ha competido durante gran parte de su historia en ligas extranjeras debido a la limitada estructura del campeonato local. En la actualidad participa en la Superliga de Malasia, máxima categoría del futbol malasio, donde ha conseguido consolidarse como un rival competitivo e. La incorporación de Santis representa un nuevo impulso para un plantel que busca volver a pelear por los primeros puestos y destacar tanto a nivel local como regional.

La Copa Presidente de Indonesia es un torneo de carácter preparatorio que se disputa antes del inicio de la temporada oficial y reúne a varios clubes de la Liga 1 de Indonesia, así como a equipos invitados de otros países del sudeste asiático. El certamen se desarrolla con una fase de grupos seguida de rondas eliminatorias para definir al campeón, además de servir como una plataforma para que los entrenadores prueben variantes tácticas y los nuevos fichajes comiencen a adaptarse a sus equipos. En ese contexto, Óscar Santis no pudo haber imaginado un mejor comienzo, ya que estrenó su cuenta goleadora desde su primer partido oficial y dio una muestra del aporte ofensivo que espera brindar con la camiseta del DPMM FC.

Foto embed
Celebración del DPMM FC, club donde milita Óscar Santis - DPMM FC

En Portada

Explota fábrica de cohetillos en la carretera Interamericanat
Nacionales

Explota fábrica de cohetillos en la carretera Interamericana

08:16 AM, Jul 25
Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FCt
Deportes

Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FC

08:34 AM, Jul 25
¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.t
Internacionales

¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.

08:20 AM, Jul 25
Suman 478 sismos considerados como réplicas del temblor del 17 de juliot
Nacionales

Suman 478 sismos considerados como réplicas del temblor del 17 de julio

07:58 AM, Jul 25
Influencer asegura que alcanzó la fama tras hacer un supuesto pacto satánicot
Farándula

Influencer asegura que alcanzó la fama tras hacer un supuesto pacto satánico

08:02 AM, Jul 25

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar