El delantero guatemalteco Óscar Santis tuvo un estreno soñado con el DPMM FC al marcar en su debut oficial durante la primera jornada de la Copa Presidente de Indonesia. El conjunto de Brunéi empató 2-2 frente al Tampines Rovers de Singapur en un compromiso que dejó buenas sensaciones para el atacante nacional, quien necesitó apenas unos minutos sobre el terreno de juego para hacerse presente en el marcador y comenzar con el pie derecho su nueva etapa en el futbol asiático.
Santis inició el encuentro en el banquillo y fue enviado al campo al inicio del segundo tiempo. Su impacto fue inmediato, ya que al minuto 59 aprovechó una oportunidad para convertir el 2-1 parcial a favor del DPMM FC, desatando la celebración de sus compañeros. Sin embargo, la ventaja no duró demasiado, pues el Tampines Rovers encontró el empate al minuto 70 para decretar el 2-2 definitivo. Aun así, la actuación del guatemalteco fue uno de los aspectos más destacados del partido y dejó una grata impresión en su presentación con el club.
Así es el club donde jugará Óscar Santis
El DPMM FC es una de las instituciones más representativas del futbol de Brunéi. Fundado en 1994 y vinculado a la familia real del sultanato, el equipo ha competido durante gran parte de su historia en ligas extranjeras debido a la limitada estructura del campeonato local. En la actualidad participa en la Superliga de Malasia, máxima categoría del futbol malasio, donde ha conseguido consolidarse como un rival competitivo e. La incorporación de Santis representa un nuevo impulso para un plantel que busca volver a pelear por los primeros puestos y destacar tanto a nivel local como regional.
La Copa Presidente de Indonesia es un torneo de carácter preparatorio que se disputa antes del inicio de la temporada oficial y reúne a varios clubes de la Liga 1 de Indonesia, así como a equipos invitados de otros países del sudeste asiático. El certamen se desarrolla con una fase de grupos seguida de rondas eliminatorias para definir al campeón, además de servir como una plataforma para que los entrenadores prueben variantes tácticas y los nuevos fichajes comiencen a adaptarse a sus equipos. En ese contexto, Óscar Santis no pudo haber imaginado un mejor comienzo, ya que estrenó su cuenta goleadora desde su primer partido oficial y dio una muestra del aporte ofensivo que espera brindar con la camiseta del DPMM FC.