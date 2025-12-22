Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional

Anoche, en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, el talentoso jugador guatemalteco, Óscar Santis, anotó de nuevo en una final de Liga Nacional, esta vez, lo hizo con Antigua G. F. C.; anteriormente lo había hecho con Comunicaciones. La víctima fue siempre Municipal.
Óscar Santis lleva dos goles en las finales de Liga Nacional. El primero lo hizo con Comunicaciones y el segundo con Antigua G. F. C. En el primer caso sirvió para llevar al "Crema" a la gloria deportiva, y el segundo, está siendo por el momento, un gol que podría impulsar al "Aguacatero" a conseguir otro título en el futbol mayor de Guatemala.
Gol y título con Comunicaciones
En la final del Torneo Clausura 2022, los protagonistas fueron Municipal y Comunicaciones. La final de ida fue en casa de los "Rojos" y ganaron los "Cremas" 0-1 con anotación de Juan Luis Anangonó.
La vuelta, se jugó en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y Comunicaciones se impuso nuevamente 1-0 con gol de Óscar Santis. Siendo su primer gol en una final de Liga Nacional. Ese gol, reafirmó a Comunicaciones como monarca de aquella competencia.
Ese día, es famoso ya que al finalizar el partido, Óscar Santis declaraba que era un gol de despedida ya que se iría a jugar al extranjero, situación que nunca se dio tras una serie de diferencias con su institución.
Gol con Antigua, que encamina al bicampeonato
Tres años y medio después del gol con Comunicaciones a Municipal, Óscar Santis de nuevo se hizo presente en una final, esta vez, en el Apertura 2025. El partido entre antigüeños y capitalinos estaba 1-0 con gol de Juan Francisco Apaolaza y los locales jugaban con uno menos por expulsión del defensor José Rosales. Pero al minuto 78 apareció "Lelito" para hacer desde el punto penalti el 2-0 a favor de los de Mauricio Tapia.
Antigua llegará a la final de vuelta con ventaja y ese segundo gol de Santis podría determinar un bicampeonato para los "Coloniales", por lo que Óscar Santis nuevamente tiene a Municipal contra las cuerdas.
La final será este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo que Santis lo ha llamado: "Su patio favorito".
