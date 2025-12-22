 Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional
Deportes

Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional

Jugando con Comunicaciones, Santis ya le hizo daño a Municipal, y ahora, con Antigua, está cerca de repetir la dosis.

Compartir:
Óscar Santis y su celebración ante Kenderson Navarro
Óscar Santis y su celebración ante Kenderson Navarro / FOTO: Alex Meoño

Anoche, en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, el talentoso jugador guatemalteco, Óscar Santis, anotó de nuevo en una final de Liga Nacional, esta vez, lo hizo con Antigua G. F. C.; anteriormente lo había hecho con Comunicaciones. La víctima fue siempre Municipal.

Óscar Santis lleva dos goles en las finales de Liga Nacional. El primero lo hizo con Comunicaciones y el segundo con Antigua G. F. C. En el primer caso sirvió para llevar al "Crema" a la gloria deportiva, y el segundo, está siendo por el momento, un gol que podría impulsar al "Aguacatero" a conseguir otro título en el futbol mayor de Guatemala.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la final del Apertura 2025?

En esta instancia la posición en la clasificación general ya no se toma en cuenta.

Gol y título con Comunicaciones

En la final del Torneo Clausura 2022, los protagonistas fueron Municipal y Comunicaciones. La final de ida fue en casa de los "Rojos" y ganaron los "Cremas" 0-1 con anotación de Juan Luis Anangonó.

La vuelta, se jugó en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y Comunicaciones se impuso nuevamente 1-0 con gol de Óscar Santis. Siendo su primer gol en una final de Liga Nacional. Ese gol, reafirmó a Comunicaciones como monarca de aquella competencia.

Ese día, es famoso ya que al finalizar el partido, Óscar Santis declaraba que era un gol de despedida ya que se iría a jugar al extranjero, situación que nunca se dio tras una serie de diferencias con su institución.

¡Se acabó la sequía! Comunicaciones se corona campeón del Clausura 2022

Después de 7 años, los cremas volvieron a coronarse campeones del futbol guatemalteco tras derrotar a Municipal en la final del Clausura 2022. Comunicaciones llega a 31 títulos en Liga Nacional.

Gol con Antigua, que encamina al bicampeonato

Tres años y medio después del gol con Comunicaciones a Municipal, Óscar Santis de nuevo se hizo presente en una final, esta vez, en el Apertura 2025. El partido entre antigüeños y capitalinos estaba 1-0 con gol de Juan Francisco Apaolaza y los locales jugaban con uno menos por expulsión del defensor José Rosales. Pero al minuto 78 apareció "Lelito" para hacer desde el punto penalti el 2-0 a favor de los de Mauricio Tapia.

Antigua llegará a la final de vuelta con ventaja y ese segundo gol de Santis podría determinar un bicampeonato para los "Coloniales", por lo que Óscar Santis nuevamente tiene a Municipal contra las cuerdas.

La final será este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo que Santis lo ha llamado: "Su patio favorito".

En Portada

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemalat
Nacionales

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemala

04:28 PM, Dic 22
Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacionalt
Deportes

Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional

02:35 PM, Dic 22
Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidadt
Nacionales

Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad

04:13 PM, Dic 22
En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajest
Nacionales

En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajes

03:48 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos