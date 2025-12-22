Óscar Santis sobre El Trébol: "Es mi patio favorito"

Óscar Santis le dio anoche el triunfo 2-0 a Antigua sobre Municipal en el primer capítulo de la final del Torneo Apertura 2025, donde el "Panza Verde" busca su primer bicampeonato de su historia y el seto título en torneos cortos.
Tras el gol de Juan Francisco Apaolaza, Antigua estuvo contra la pared por la expulsión de José Rosales, pero con un elemento menos, se vio mejor el cuadro de cas que la visita. Ya en la recta final del partido, un penalti le dio a Antigua la posibilidad de amarrar el triunfo 2-0, con gol de Santis, y con ello quedar bien parados de cara al duelo de vuelta del próximo sábado 27 de diciembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Y justamente sobre el estadio El Trébol, Óscar Santis hizo unas declaraciones que han ganado espacio en el mundo virtual, y que ha hecho que sus detractores saquen de inmediato a la mesa el tema de la Selección Nacional de Guatemala.
Al ser consultado sobre el partido de vuelta, el cual se jugará en El Trébol, Óscar Santis recordó su etapa con Comunicaciones y aseguró: "Yo siempre lo he dicho, es mi patio favorito (estadio El Trébol). El ambiente que se vive es lindo, es una afición que apoya a su equipo y es de admirar. Toca que ir a hacer las cosas de la mejor manera".
Esas declaraciones no han caído bien en la afición de Municipal, e incluso, Santis se ha ganado señalamientos sobre que cuando jugó ante Panamá con Selección de Guatemala, no fue desequilibrante para llevar a la "Bicolor" al Mundial 2026.
Óscar Santis agradecido con Dios
Óscar Santis también habló que lo que ha significado para él, Dios y su familia. "Estoy muy agradecido con la vida y con Dios que siempre me da esos momentos importantes. Hoy (ayer) se me dio una nueva anotación en una nueva final. Yo siempre vivo trabajando de la mejor manera, y confiando en mi talento, Dios y mi familia que siempre están ahí. Soy un bendecido de la vida", aseguró el delantero guatemalteco.
Añadió: "Lo único que puedo decir es que hay que actuar bien en la vida para que le vaya bien. He actuado bien y eso es una bendición de Dios, y siempre he estado pegado a Dios. Eso es muy importante".
Por último, Santis se refirió a su núcleo familiar: "Mi familia es muy importante. Siempre están con una sonrisa y esto es muy lindo, y lo único que me queda es disfrutar este momento".
La final de vuelta del Apertura 2025 será este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde se conocerá al monarca del futbol chapín.
#Apertura2025 | Óscar Santis, autor del 2-0 para el Antigua, brinda declaraciones al final del partido. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 22, 2025
Crónica del partido ? https://t.co/w28c97YSGq pic.twitter.com/Y6gA9UdaXf