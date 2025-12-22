 Óscar Santis sobre El Trébol: "Es mi patio favorito"
Deportes

Óscar Santis sobre El Trébol: "Es mi patio favorito"

Conoce los motivos que hacen del estadio Manuel Felipe Carrera, la cancha preferida del jugador de Antigua.

Compartir:
Óscar Santis celebrando el 2-0 de Antigua sobre Municipal en final de ida del Apertura 2025
Óscar Santis celebrando el 2-0 de Antigua sobre Municipal en final de ida del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Óscar Santis le dio anoche el triunfo 2-0 a Antigua sobre Municipal en el primer capítulo de la final del Torneo Apertura 2025, donde el "Panza Verde" busca su primer bicampeonato de su historia y el seto título en torneos cortos.

Tras el gol de Juan Francisco Apaolaza, Antigua estuvo contra la pared por la expulsión de José Rosales, pero con un elemento menos, se vio mejor el cuadro de cas que la visita. Ya en la recta final del partido, un penalti le dio a Antigua la posibilidad de amarrar el triunfo 2-0, con gol de Santis, y con ello quedar bien parados de cara al duelo de vuelta del próximo sábado 27 de diciembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Y justamente sobre el estadio El Trébol, Óscar Santis hizo unas declaraciones que han ganado espacio en el mundo virtual, y que ha hecho que sus detractores saquen de inmediato a la mesa el tema de la Selección Nacional de Guatemala.  

Al ser consultado sobre el partido de vuelta, el cual se jugará en El Trébol, Óscar Santis recordó su etapa con Comunicaciones y aseguró: "Yo siempre lo he dicho, es mi patio favorito (estadio El Trébol). El ambiente que se vive es lindo, es una afición que apoya a su equipo y es de admirar. Toca que ir a hacer las cosas de la mejor manera".

Esas declaraciones no han caído bien en la afición de Municipal, e incluso, Santis se ha ganado señalamientos sobre que cuando jugó ante Panamá con Selección de Guatemala, no fue desequilibrante para llevar a la "Bicolor" al Mundial 2026.

Antigua derrota a Municipal y sueña con el bicampeonato

De la mano de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis, Antigua aventaja en su lucha por el bicampeonato.

Óscar Santis agradecido con Dios

Óscar Santis también habló que lo que ha significado para él, Dios y su familia. "Estoy muy agradecido con la vida y con Dios que siempre me da esos momentos importantes. Hoy (ayer) se me dio una nueva anotación en una nueva final. Yo siempre vivo trabajando de la mejor manera, y confiando en mi talento, Dios y mi familia que siempre están ahí. Soy un bendecido de la vida", aseguró el delantero guatemalteco.

Añadió: "Lo único que puedo decir es que hay que actuar bien en la vida para que le vaya bien. He actuado bien y eso es una bendición de Dios, y siempre he estado pegado a Dios. Eso es muy importante".

Por último, Santis se refirió a su núcleo familiar: "Mi familia es muy importante. Siempre están con una sonrisa y esto es muy lindo, y lo único que me queda es disfrutar este momento".

La final de vuelta del Apertura 2025 será este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde se conocerá al monarca del futbol chapín.

En Portada

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladorast
Nacionales

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladoras

02:01 PM, Dic 22
Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistosot
Deportes

Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso

01:14 PM, Dic 22
INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25t
Nacionales

INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25

11:24 AM, Dic 22
El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer t
Farándula

El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer

12:55 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos