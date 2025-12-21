Resultado Antigua vs. Municipal, final de ida Apertura 2025

Antigua G. F. C. recibió esta noche a Municipal en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que tuvo como escenario deportivo el Pensativo de la Antigua Guatemala, el cual lució con una aceptable asistencia de público, pero para ser una final aún quedaron con espacios vacíos, incluso, en corridos de pasillo se dijo que a última hora se había aprobado algún tipo de descuento especial al aficionado para que comprara sus boletos, situación que no ha hecho mención la institución que hoy ofició de local.
El partido, que tuvo como gran novedad, la incursión de Kenderson Navarro en vez de Braulio Linares, se desarrolló bajó una pertinaz lluvia en los primeros minutos de juego.
En el primer cuarto de hora de juego, José Carlos Martínez y Héctor Prillwitz fueron los protagonistas en los arcos, pero sus intervenciones no dieron fruto y el partido se mantenía a cero goles.
José Rosales de Antigua al 17, y, Nicolás Samayoa al 25, Jonathan Franco al 30 y José Morales al 31 de Municipal, eran los primeros amonestados en el partido cuando se jugaba la media hora de juego. El preparador físico de Municipal, Ezequiel Barril, también era amonestado en el partido.
José Carlos Martínez fallaba por segunda vez ante la portería de Luis Morán, y al 36, los "Rojos" se lamentaban de no poder abrir el marcador en esta quinta final de la historia entre antigüeños y capitalinos
El que perdona pierde, suele decir el refrán, y en esta oportunidad, cuando el "Rojo" había tenido las mejores chances del gol, apareció una anotación de Antigua tras un centro de Oscar Castellanos, que resolvió bien Juan Francisco Apaolaza con un golpe de cabeza impecable para el 1-0 al minuto 41.
Entre constantes faltas y un juegos ríspido y pausado, terminó el primer tiempo con ventaja para los de casa, quienes en el segundo tiempo intentarían incrementar el marcador.
Antigua se queda con el triunfo
Momento clave. En el arranque del segundo tiempo, una barrida a destiempo de José Rosales sobre José Morales terminó en una falta a favor de los "Rojos", quienes reclamaron amarilla para el jugador "Panza Verde", que hubiese significado su expulsión, pero el árbitro Steb Morales no mostró esa segunda amarilla para el "Chema" en el 47.
Cinco minutos después (52), y cuando ya se planeaba su salida, José Rosales pisa a Pedro Altán y el árbitro no dudó en esta oportunidad y le muestra la segunda amarilla, dejando al Antigua con un elemento menos por la expulsión del "Chema", además, Tapia se vio obligado a modificar sus variantes. Era un momento trascendental en la final.
En el 55, y tras la expulsión de Rosales, el cambio que implementó Antigua fue: Ingreso de Gerson Chávez y salida de Robinson Flores.
Municipal aprovecho su ventaja de un hombre dentro del terreno de juego y arrinconó a la Antigua, hasta que en un contragolpe, Óscar Santis levantó un centro y hubo una mano de Darwin Torres en los límites del área grande, por lo que los locales reclamaron penalti al 68.
El cierre fue dramático ya que Acevedo apostó por la salida de Rudy Barrientos para meter al ofensivo Eddie Hernández. Pero en el 77 se marcó un penalti a favor de los locales en una jugada donde se acusa un codazo de Mena a Osorio.
Al 78, Óscar Santis, el infaltable goleador de los "Aguacateros", marcó de manera extraordinaria para el 2-0, cuando Antigua jugaba con un elemento menos. Un gol que los hacía soñar con el bicampeonato.
Antigua se llevó el partido de ida de la final del Apertura 2025, y ahora buscará en El Trébol el bicampeonato histórico para ellos. Municipal queda obligado a golear si desea ser campeón. La final de vuelta es el sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas.
#Apertura2025 | Así anotó Óscar Santis el gol que los hace soñar con el bicampeonato. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 22, 2025
?Antigua 2-0 Municipal?
Transmitimos por radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpRFi2B pic.twitter.com/I1kF9PWTd7