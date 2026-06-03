Quiché: Detienen a señalado de atacar con machete a una menor

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 3 de junio, la captura de un hombre señalado de atacar con arma blanca a una menor de edad. El operativo se llevó a cabo en un sector de la zona 1 del municipio de Ixcán, en el departamento de Quiché.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso es un hombre de 30 años, quien habría cometido la agresión mientras se encontraba bajo efectos de bebidas embriagantes.
El reporte policial detalla que los vecinos del referido sector observaron que el individuo estaba agrediendo con un machete a una niña de 12 años, por lo que intervinieron para detener el ataque y ponerla a salvo.
Al presunto atacante lo retuvieron y posteriormente dieron aviso a la PNC sobre el incidente y lo entregaron a los agentes para que fuera puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, la víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a que presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que quedó bajo observación médica.