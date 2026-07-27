Gianni Infantino arremete contra los críticos del Mundial

“Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, aseguró el presidente de la FIFA, quien también declaró que la gente “estaba consumida por el odio”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a las críticas surgidas tras la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un mensaje en el que defendió el desarrollo del torneo y cuestionó a quienes, a su juicio, se enfocaron únicamente en señalar aspectos negativos de la competición. A través de sus redes sociales, el dirigente aseguró que el campeonato fue un éxito tanto dentro como fuera de los estadios y destacó el ambiente de convivencia que, según afirmó, predominó durante el evento. "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz", escribió.

Una semana después de la final, en la que España se proclamó campeona tras imponerse a Argentina, Infantino lamentó que algunos sectores, especialmente críticos con la organización del torneo, no apreciaran lo que calificó como un ejemplo de unión a través del deporte. "Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo", afirmó. Además, dirigió un mensaje a quienes, según él, "tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos", asegurando que, mientras ellos cuestionaban el campeonato, la FIFA trabajaba para "ofrecer el mejor espectáculo del mundo". "Mientras ustedes dividen, nosotros unimos", añadió.

Infantino también se refirió a la selección iraní

El dirigente también utilizó como ejemplo la participación de la selección de Irán para reforzar su mensaje sobre el papel del fútbol como herramienta de integración. Recordó que el equipo ingresó a Estados Unidos sin incidentes pese al contexto de tensión entre ambos países y defendió que el deporte debe situarse por encima de las diferencias políticas. "El mundo necesita amor, no odio: tolerancia, no división; celebración, no luto", expresó. Asimismo, sostuvo que "el fútbol va de unidad, no de división" y cuestionó que se diera mayor relevancia a los casos de personas a las que se les negó la visa que a "los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo".

Infantino también respondió a las críticas relacionadas con algunas decisiones arbitrales tomadas durante el campeonato. Sin referirse a casos específicos, señaló que las revisiones posteriores de sanciones o las posibles equivocaciones forman parte del fútbol moderno y son prácticas habituales en varias de las principales ligas del mundo. "Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican", sostuvo.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró sentirse "increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo" del Mundial y expresó su deseo de que "el fútbol se eleve por encima del odio".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

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