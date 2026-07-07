Gianni Infantino posa con la bandera de Egipto tras la polémica eliminación ante Argentina

El momento en que aficionados entregaron una bandera de Egipto a Gianni Infantino.

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Horas después del polémico partido frente a Argentina, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó una imagen que rápidamente se volvió viral al posar con una bandera egipcia durante otro encuentro del torneo.

La escena ocurrió en el BC Place de Vancouver, Canadá, donde Infantino asistió al duelo entre Colombia y Suiza. Mientras saludaba a los aficionados presentes en las gradas, un grupo de hinchas le entregó una bandera de Egipto, la cual levantó para las fotografías, un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

La imagen cobró especial relevancia porque llegó pocas horas después de la derrota de Egipto por 3-2 frente a Argentina en Atlanta, un encuentro que estuvo marcado por la polémica arbitral. El conjunto africano llegó a tener una ventaja de dos goles, pero terminó eliminado en un partido que dejó numerosas protestas por decisiones del árbitro.

Arbitraje cuestionado

Tras el compromiso, tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico egipcio cuestionaron el arbitraje y aseguraron que fueron perjudicados. El seleccionador Hossam Hassan afirmó que el partido estuvo "arreglado" y sostuvo que varias decisiones condicionaron el resultado.

En la misma línea, el delantero Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto, también lanzó duras críticas. El atacante aseguró que el árbitro fue "injusto" durante todo el encuentro y llegó a afirmar que el torneo estaba preparado para favorecer a Argentina, declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Mostafa Ziko acusa que el Mundial 2026 está amañado: “Felicidades a Argentina por la Copa” Jugador de Egipto acusa que el Mundial 2026 está arreglado tras la derrota ante Argentina.

En medio de esa controversia, la fotografía de Infantino con la bandera egipcia fue interpretada por muchos aficionados como un gesto de cercanía hacia la selección africana, mientras que otros consideraron que simplemente respondió al saludo de los seguidores presentes en el estadio.

Aunque la FIFA no emitió ningún pronunciamiento sobre la imagen, esta volvió a colocar al máximo dirigente del futbol mundial en el centro de la conversación, en una jornada marcada por las reacciones tras uno de los partidos más polémicos de los octavos de final del Mundial 2026.

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