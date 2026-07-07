Mostafa Ziko acusa que el Mundial 2026 está amañado: “Felicidades a Argentina por la Copa”

Jugador de Egipto acusa que el Mundial 2026 está arreglado tras la derrota ante Argentina.

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por la polémica. Luego de caer 3-2 frente a Argentina, el delantero Mostafa Ziko lanzó duras acusaciones contra el arbitraje e incluso aseguró que el torneo está "amañado" para favorecer a la Albiceleste.

El atacante, autor del segundo gol egipcio, no ocultó su molestia por las decisiones del árbitro francés François Letexier y afirmó que el resultado estuvo condicionado por su actuación.

Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estuvo amañado. El árbitro fue injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", declaró el futbolista al finalizar el encuentro.

Ziko insistió en que Egipto fue perjudicado durante todo el partido y aseguró que el esfuerzo de su selección quedó opacado por las decisiones arbitrales.

No es justo. Desde el inicio del partido el árbitro estuvo en nuestra contra. Es una injusticia total. Está desperdiciando el esfuerzo de todo un país. No es justo que nos vayamos así después de ir ganando 2-0 contra Argentina", afirmó.

El delantero también pidió disculpas a los aficionados egipcios y sostuvo que el desenlace del partido no dependió únicamente del rendimiento de su equipo.

Queríamos hacer felices a nuestros aficionados, pero no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio", agregó.

Las jugadas que desataron la polémica

Las declaraciones de Ziko llegaron después de un partido lleno de controversias. Al minuto 58, el propio delantero había anotado lo que parecía ser el 2-0 para Egipto, pero el árbitro revisó una acción previa y anuló el tanto tras señalar una falta sobre un jugador argentino.

En los minutos finales, los futbolistas egipcios también reclamaron una acción dentro del área que consideraban penalti y que, según ellos, debía ser revisada por el VAR. Sin embargo, el juego continuó sin que se modificara la decisión arbitral.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, también expresó su inconformidad al término del encuentro.

No ha habido juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penalti que debía revisarse en el VAR y el segundo gol fue anulado de forma sorprendente", manifestó el entrenador.

Las declaraciones del futbolista y del técnico alimentaron el debate en redes sociales sobre el arbitraje del encuentro, uno de los partidos más polémicos de los octavos de final del Mundial 2026.

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