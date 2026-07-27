PNC captura a presuntos pandilleros y evita ataque armado en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre y una mujer, señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, durante un operativo realizado por agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en Bárcenas, Villa Nueva.
Según el reporte de la institución, los detenidos fueron identificados como Santos Usbaldo Tunchez Hernández, de 39 años, conocido con el alias de "El Chenco", y una mujer de 30 años, alias "La Chinita". Ambos se desplazaban en una motocicleta y, de acuerdo con las autoridades, intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.
Durante la inspección, los agentes localizaron dos pistolas que, presuntamente, eran portadas de manera ilegal. Una de las armas presentaba el registro de identificación alterado o borrado. Además, fueron decomisados dos teléfonos celulares, Q1,060 en efectivo y la motocicleta donde viajaban.
La PNC indicó que Tunchez Hernández registra un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego, correspondiente al 15 de noviembre de 2018.
Posible ataque armado
De acuerdo con las investigaciones preliminares de la DIPANDA, ambos capturados serían integrantes de la Mara Salvatrucha y presuntamente planeaban cometer un ataque armado. Las autoridades señalaron que la intervención policial permitió impedir la posible comisión del hecho violento.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras el Ministerio Público y la PNC continúan con las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.